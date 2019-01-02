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Есть погибший и раненые: ВСУ сообщили печальные новости с Донбасса

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Во вторник, 1 января, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что при этом одного оккупанта уничтожили, двоих ранили.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковского на Луганском направлении.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Война за независимость: ВСУ сообщили печальные новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 декабря, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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