"Есть перспектива!" Муженко озвучил план восстановления мира на Донбассе

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что силовое освобождение Донбасса за сутки невозможно.

"Я знаю, кто сделал такое заявление. Скажу, что это нереально, и это, наверное, было больше пропагандистским шагом, чем объективной оценкой оперативной ситуации на Донбассе", –сказал он в интервью UATV (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

При этом он позитивно оценил идею введения миротворцев на Донбасс, отметив, что перспектива в таком сценарии есть и что некоторые аспекты данного плана уже разработаны.

"Есть соответствующие планы, расчеты в Генеральном штабе ВСУ. Я знаю, что и в международных организациях они есть. Стоит вопрос, как это будет реализовываться практически, каким образом можно изменить протокол принятия решений в Совете безопасности ООН, и так далее", –сказал Муженко.

"Если все эти вопросы будут урегулированы, тогда действительно есть перспектива ввода миротворцев именно на российско-украинскую границу на территории ОРДЛО", –добавил он.

Виктор Муженко slovoidilo.ua

Бывший глава Генштаба ВСУ также оценил важность нового соглашения о перемирии на Донбассе, которое пытается заключить Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, прекращение огня и достижение мира возможно только после принятия решения о выводе российских войск с территории Украины, прекращения финансирования их деятельности и возвращении оккупированных территорий в состав Украины.

Напомним, о том, что Вооруженные силы Украины могут военным способом освободить оккупированные территории Донбасса за сутки, ранее заявил бывший командующий ООС Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заявил, что за год проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинских военных, не нарушая Минские договоренности, удалось отвоевать около 24 км² территории (хутор Свободный, Южное, Шумы).

В марте Наев говорил, что Украина готова к активной фазе войны на оккупированном Донбассе. "Это украинский народ, украинские земли. Поэтому надо воевать, надо победить", – подчеркивал командующий ООС.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!