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''Есть одно но'': в Украине отреагировали на панику основателя ''ДНР''

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Военные формирования террористов "Л/ДНР" на Донбассе на сегодняшний день являются небоеспособными, и могут лишь поддерживать видимость линии фронта. Однако, несмотря на преимущество ВСУ, Украина не имеет возможности закончить войну на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Юрий Кочевенко. Он оценил паническое заявление основателя "ДНР" Александра Ходаковского относительно преимущества ВСУ в военной мощи.

"Если бы нам противостояли только боевики, даже включительно с российскими наемниками – наше преимущество очевидно, особенно учитывая наш мобилизационный резерв. В оперативном резерве первой очереди более 80 тыс. военнослужащих, готовых в любое время пополнить боевые части, которые имеют боевой опыт, знают свою должность", – рассказал Кочевенко.

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Как отметил военный эксперт, Украина может нарастить группировку, которая быстро закончила бы войну на Донбассе, "если бы не одно "но".

"Фактически вооруженными силами "республик" являются два армейских корпуса – 1-й "ДНР" и 2-й "ЛНР". Они фактически входят в южный военный округ России, завязаны туда логистически, завязаны системами безопасности, мобилизационным пополнением. В этих двух корпусах, по данным нашей разведки, предусмотрено разворачивание штата в три раза – на одно место приходят три россиянина. Это отработанные мобилизационные мероприятия", – объяснил он.

"В том состоянии, в котором сейчас силы этих "республик" – учитывая морально-психологическое состояние их личного состава, постоянные проблемы с алкоголем, наркоманией, невыплатой зарплаты – они слабо боеспособны. Только поддерживать видимость линии фронта они могут. Но за ними в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях стоят мощные силы РФ, которые в любой момент, как было в 2014 году, готовы туда войти", – констатировал эксперт.

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Также Кочевенко напомнил, что Украина продолжает быть верной Минским договоренностям, согласно которым ни о каком военном решении речи быть не может.

ua.news

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Александра Ходаковский

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийская военная угроза
Персона
Юрий Кочевенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все кацапы - пидары, гы-гы-гы! Они на головы одевают гребни-какашники, а на ноги натягивают национальные обтягивающие брючки - лосины, поэтому когда видишь чувака в какашнике и лосинах, то сразу понимаешь, что он - пидар! Гы-гы-гы!
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