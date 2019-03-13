''Есть одно но'': в Украине отреагировали на панику основателя ''ДНР''

Военные формирования террористов "Л/ДНР" на Донбассе на сегодняшний день являются небоеспособными, и могут лишь поддерживать видимость линии фронта. Однако, несмотря на преимущество ВСУ, Украина не имеет возможности закончить войну на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Юрий Кочевенко. Он оценил паническое заявление основателя "ДНР" Александра Ходаковского относительно преимущества ВСУ в военной мощи.

"Если бы нам противостояли только боевики, даже включительно с российскими наемниками – наше преимущество очевидно, особенно учитывая наш мобилизационный резерв. В оперативном резерве первой очереди более 80 тыс. военнослужащих, готовых в любое время пополнить боевые части, которые имеют боевой опыт, знают свою должность", – рассказал Кочевенко.

Как отметил военный эксперт, Украина может нарастить группировку, которая быстро закончила бы войну на Донбассе, "если бы не одно "но".

"Фактически вооруженными силами "республик" являются два армейских корпуса – 1-й "ДНР" и 2-й "ЛНР". Они фактически входят в южный военный округ России, завязаны туда логистически, завязаны системами безопасности, мобилизационным пополнением. В этих двух корпусах, по данным нашей разведки, предусмотрено разворачивание штата в три раза – на одно место приходят три россиянина. Это отработанные мобилизационные мероприятия", – объяснил он.

"В том состоянии, в котором сейчас силы этих "республик" – учитывая морально-психологическое состояние их личного состава, постоянные проблемы с алкоголем, наркоманией, невыплатой зарплаты – они слабо боеспособны. Только поддерживать видимость линии фронта они могут. Но за ними в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях стоят мощные силы РФ, которые в любой момент, как было в 2014 году, готовы туда войти", – констатировал эксперт.

Также Кочевенко напомнил, что Украина продолжает быть верной Минским договоренностям, согласно которым ни о каком военном решении речи быть не может.

ua.news Александра Ходаковский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Один из боевиков "ДНР" Александр Жучковский написал книгу о событиях на Донбассе, в которой публично признал вторжение России в Украину.

Основатель "ДНР" Александр Ходаковский признался, что истинной целью террористов было "оттяпать" часть Украины.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ заявили, что российская сторона уже завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

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