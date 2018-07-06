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"Есть!" На видео попал меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе

1.1тЧитать новость на украинском

В сети было опубликовано видео ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками.

Кадры показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. "Все будет Украина и победа за нами!" - прокомментировал он.

В объектив попал момент меткого выстрела украинского снайпера. "Есть", - выкрикивает он победный клич.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе на горловском направлении трое террористов нарвались на огонь украинских защитников. В результате боевики понесли потери.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем нерабов за дэбилов держат!!! Хотя, так оно и есть.
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