"Есть!" На видео попал меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе

В сети было опубликовано видео ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками.

Кадры показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. "Все будет Украина и победа за нами!" - прокомментировал он.

В объектив попал момент меткого выстрела украинского снайпера. "Есть", - выкрикивает он победный клич.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе на горловском направлении трое террористов нарвались на огонь украинских защитников. В результате боевики понесли потери.