Есть на что "полюбоваться": сеть ужаснули новые фото заброшенного Крыма

В сети показали новые фотографии запущенных улиц аннексированного Россией украинского Крыма.
Снимками на странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она показала, как выглядят оккупированные курортные Керчь и Саки.
В последнем городе на улицах видно горы мусора и огромные лужи, в связи с чем блогер с иронией процитировала "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым":
Иллюстрация. Керчь
Город24
"Алла Пашкунова отметила,что город Саки – один из наиболее динамично развивающихся курортов западного побережья Крыма. Также вице-премьер выразила готовность оказывать содействие дальнейшему развитию города".
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
В Керчи ситуация не лучше. На снимках, обнародованных в сети, запечатлены замусоренные обочины, которые RoksolanaToday&Крым назвала "летними инсталляциями и фотозонами".
Керчь
twitter.com/KrimRt
Керчь
twitter.com/KrimRt
Керчь
twitter.com/KrimRt
Керчь
twitter.com/KrimRt
"Действительно, есть на что "полюбоваться", – ответил один из пользователей сети блогеру.
Комментарии к посту
Скриншот
"Алла Пашкунова отметила,что город Саки-один из наиболее динамично развивающихся курортов западного побережья Крыма— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 25, 2019
Также вице-премьер выразила готовность оказывать содействие дальнейшему развитию города"🤣 pic.twitter.com/11k2nUROD0
Динамично развивающийся курорт Саки pic.twitter.com/2qIMe4N6pD— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 25, 2019
Керчь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 25, 2019
летние инсталяции и фотозоны pic.twitter.com/YVkUJQwgCV
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