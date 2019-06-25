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Есть на что "полюбоваться": сеть ужаснули новые фото заброшенного Крыма

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В сети показали новые фотографии запущенных улиц аннексированного Россией украинского Крыма.

Снимками на странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она показала, как выглядят оккупированные курортные Керчь и Саки.

В последнем городе на улицах видно горы мусора и огромные лужи, в связи с чем блогер с иронией процитировала "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым":

Новости
"Крым проклят!" В сети показали новые фото оккупированного полуострова

Иллюстрация. Керчь

Иллюстрация. Керчь

Город24

"Алла Пашкунова отметила,что город Саки – один из наиболее динамично развивающихся курортов западного побережья Крыма. Также вице-премьер выразила готовность оказывать содействие дальнейшему развитию города".

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Есть на что "полюбоваться": сеть ужаснули новые фото заброшенного Крыма

twitter.com/KrimRt

В Керчи ситуация не лучше. На снимках, обнародованных в сети, запечатлены замусоренные обочины, которые RoksolanaToday&Крым назвала "летними инсталляциями и фотозонами".

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

"Действительно, есть на что "полюбоваться", – ответил один из пользователей сети блогеру.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

Также жители Крыма забили тревогу из-за ужасного состояния пляжей в поселке Николаевка, которые почти полностью размыло водой.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
фотографииНовости Крымаотдых Крым
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Накуй я это дерьмо ваще читал. Прям блят из идилии алла в рот давал приехала, пизец, нах ваще то ехаьа????
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Свинья (Роксолана) всегда грязь найдет.
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Енсен Рома
Енсен Рома
такого дерьма полно в украине.даже похлеще будет и не надо ехать в крым.
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