Есть на что "полюбоваться": сеть ужаснули новые фото заброшенного Крыма

В сети показали новые фотографии запущенных улиц аннексированного Россией украинского Крыма.

Снимками на странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она показала, как выглядят оккупированные курортные Керчь и Саки.

В последнем городе на улицах видно горы мусора и огромные лужи, в связи с чем блогер с иронией процитировала "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым":

Иллюстрация. Керчь Город24

"Алла Пашкунова отметила,что город Саки – один из наиболее динамично развивающихся курортов западного побережья Крыма. Также вице-премьер выразила готовность оказывать содействие дальнейшему развитию города".

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

В Керчи ситуация не лучше. На снимках, обнародованных в сети, запечатлены замусоренные обочины, которые RoksolanaToday&Крым назвала "летними инсталляциями и фотозонами".

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

"Действительно, есть на что "полюбоваться", – ответил один из пользователей сети блогеру.

Комментарии к посту Скриншот

"Алла Пашкунова отметила,что город Саки-один из наиболее динамично развивающихся курортов западного побережья Крыма

Также вице-премьер выразила готовность оказывать содействие дальнейшему развитию города"🤣 pic.twitter.com/11k2nUROD0 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 25, 2019

Керчь

летние инсталяции и фотозоны pic.twitter.com/YVkUJQwgCV — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

Также жители Крыма забили тревогу из-за ужасного состояния пляжей в поселке Николаевка, которые почти полностью размыло водой.

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