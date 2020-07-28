Так, давайте поставим точки над ї.

Где есть зрада в прекращении огня, а где её нет.

Тут нет зрады:

1) Это не первое прекращение огня, к этой х*рне уже все привыкли. И как реагировать на нее - знают.

2) Оружие не забирали, оружие на позициях. Ну есть конечно случаи неадекватных проверяющих, но тут больше от командира бригады/батальона зависит. Насколько я знаю - у всех все плюс-минус на местах, за вычетом некоторого количества действительно неадекватных случаев.

3) В случае возникновения опасной ситуации боец на месте в*бет, не дожидаясь указания сверху. Потому что желание жить выше любых указов. А нежелание взводного хоронить своего бойца тоже выше всяких указов. Да и проверяющие в большинстве – адекватные, просят продержаться две недели хотя бы, но прямо заявляют на местах, что если что - то вперед-вперед.

Тут есть зрада:

1) Запрет на использование беспилотников. Это реально хрень, так как по сути у бойцов забрали способ доказывать при помощи беспилотников активность врага. Нах*р вы запретили это делать, дебилоиды? Я вчера в эфире Эспрессо пытался выдавить ответ из какого то депутата из "Слуги Народа" и он блеял и растекался водой по этому вопросу.

2) Запрет на укрепление позиций. Спасибо тебе, зеленая вошь, которая оставила некоторых бойцов на недокопаных позициях в 200-400 метрах от сепаров в разных точках фронта. Процесс "заложили сп-раскопали в воп-укрепили воп" никто не останавливал до перемирия. Сейчас эти недокопаные позиции будут первой целью в случае нарушения. Понятно что жить хочется, все равно их хоть копая руками, но подраскопают, но все равно хоть бы думали предварительно...

3) Сепары же реально начали везти стройматериалы на укрепление своих позиций (а ЗСУ немало их с землей намешало в этом месяце) и это зафиксировано и передано наверх. Реакции никакой, сепарам пох*р. Нарушение же ж. Но они, получается, копаются и укрепляются - а мы нет. Потому что на местах бойцы месят пехотинцев Путина, а главнокомандующий обс*рается от одного пехотинца, и то на расстоянии. Ау, вы там собираетесь останавливать процесс этот? Хотите, мы снимем с коптеров, как сепары копаются? Ах да, вы же запретили. Ну ок.

4) Сепары не собираются выполнять перемирие, провокации с обстрелами были вчера на разных участках фронта. Мы же не стреляли нигде. Полная тишина с позиций ЗСУ. Я вот жду, как Сивохо привлечет тех, кто вчера стрелял, к ответственности. Ах да, этот жирный г*ндон опять нюхнул хупца? Как и вся ТКГ? Не пацаны, за базар отвечайте, давайте, привлеките к отвественности хоть одного сепара со вчерашних обстрелов.

В общем, такая зрада и такая война.

Зрада бесконечна. Ждем.

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