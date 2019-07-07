"Есть глобальный план": Маломуж оценил вероятность нападения Путина на Украину

Россия не планирует наступательных операций против Украины в период парламентских выборов, однако может прибегнуть к провокациям и нагнетанию ситуации.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, комментируя недавние заявления штаба ООС о наращивании Кремлем военных сил вдоль границы.

"Чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", – отметил генерал.

Иллюстрация. Военная угроза России Коллаж

"Стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим", – сказал он, подчеркнув, что украинские спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям.

По словам Маломужа, РФ не решится на прямое вторжение, так как Украина имеет достаточно ресурсов для противодействия.

Кроме того, международные партнеры государства, в том числе из НАТО, при масштабном наступлении Кремля будут реагировать немедленно, "включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России".

В случае угрозы войны, как отметил военный, "весь мир объединится против Путина".

"Но с другой стороны Россия концентрирует силы и укрепляет позиции не только относительно Украины. Она возводит вал против стран НАТО по всей длине границ с Украиной, Беларусью и странами Балтии", – добавил он.

По мнению генерала, это может означать, что у российского главы есть "более глобальный план".

"Остается также сценарий, связанный с формированием федеральных округов или автономных структур в составе Украины, но контролируемых Россией", – сказал Маломуж.

Николай Маломуж vesti-ukr.com

Напомним, накануне заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил, что РФ продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, почему президент России Владимир Путин решил внезапно проверить боеготовность войск РФ на границе.

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