"Есть, чем заниматься!" Оккупанты отвергли идею переименования Крыма

Идея переименования украденного у Украины Крыма в "Республику Крым — Таврида" была не воспринята так называемым оккупационным парламентом полуострова.

В частности, свое негативное отношение высказал кандидат на пост "спикера крымского парламента" второго созыва Владимир Константинов, передает "РИА Новости".

"У нас в Крыму есть, чем заниматься. Мы эти слова — республика Крым — выстрадали, они нам не просто дались, крымчане за это боролись долгие годы", — сказал он.

Переименование Крыма "РБК"

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Эвелина Бледанс, которая родилась в Ялте, выступила категорически против смены официального названия украденного РФ у Украины полуострова Крым.

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