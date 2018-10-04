ЕСПЧ принял жалобу Сенцова против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом 4 октября сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, суд увязал жалобу Сенцова с делом „Украина против России об аннексии Крыма".

В жалобе политзаключенного в частности сказано, что российские власти нарушили несколько статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе запрещающих пытки.

Согласно документу ЕСПЧ, российская сторона должна до 16 января 2019 года представить свои замечания относительно этого дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

При этом российская сторона неоднократно отказывала матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына якобы в связи с тем, что для начала процедуры украинец должен самостоятельно обратиться к президенту России с такой просьбой.