ЕСПЧ принял заявление Антоненко против Украины из-за дела Шеремета

Европейский суд по правам человека принял заявление Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, против государства Украина.

Об этом сообщили на сайте адвокатского объединения "Сенс Украина", которое предоставляет защиту Антоненко.

В частности, правозащитники отметили, что заявление подано в связи с нарушением Украиной статьи 5 и §2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Адвокаты подозреваемого считают, что он был задержан незаконно. В качестве аргумента в свою пользу сторона защиты привела такой факт: полиция задержала Антоненко 12 декабря не позднее 15:10, однако в документах указано совсем другое время – 23:05. При этом заявитель был задержан со ссылкой на постановление следственного судьи, провозглашенное в 18:40.

"До 18:40 заявитель был задержан без постановления следственного судьи, а затем – на основании постановления, вынесенного под влиянием заблуждения", – озвучили претензии адвокаты.

Кроме того, они настаивают на том, что сообщение о подозрении Антоненко было необоснованным, поскольку базировалось лишь на выводах о "сходстве в манере походки с вероятным преступником на видео".

Ответ ЕСПЧ о принятии заявления Антоненко. "Сенс Украина"

"Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), генерального прокурора ("установлены лица, которые собственно совершили преступление"), министра внутренних дел и его заместителя (по поводу хранения заявителем взрывчатки, "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ("известны нам по прошлым преступлениям") и т. д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров, существенно влияли на решение о мерах", – озвучили еще ряд замечаний к следствию защитники Антоненко.

Также они обратили внимание на то, что срок предварительного расследования аналогично нельзя считать разумным, поскольку дело не было сложным.

"За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено... Ходатайство об изменении меры пресечения от 22 января, 6 мая 2020 года не были рассмотрены судьями по существу", – подчеркнули адвокаты.

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