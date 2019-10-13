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13 октября • обновлено в 10:15
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Эсминец США ворвался в Черное море для военной операции. Фото

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В Черное море через Дарданеллы и Босфор в рамках плановой операции вошел ракетный эсминец США DDG78 Porter.

Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил США. В прошлый раз Porter стоял в одесском порту с 8 по 11 и с 14 по 18 июля.

Американский ракетный эсминец "Портер"

Американский ракетный эсминец "Портер"

dumskaya.net

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По словам командующей шестым флотом США вице-адмирала Лизы Франкетти, визит эсминца стал седьмым в этом году для кораблей ВМС США. Присутствие эсминца демонстрирует приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам и партнерам по НАТО в регионе, отметили в ведомстве.

Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис", отмечает издание "Думская".

В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите. Эсминец назван в честь американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Россия устроила Украине новую блокаду в Черном море.

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Место
Украина Одесса
Тег
Черное море
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Я так и понял из заголовка обсоса: так для какой операции приползло туда это корыто? Может это наследник супер мега корыта "Дональд Кук" Приполз обоссать штаны, насерить в шаровары и мужественно свалить?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Уж ворвался, так ворвался))))))))))))))
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Янковський Юрій
Янковський Юрій
Заголовок супер! Вспомнил Брежнева, СССР...
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