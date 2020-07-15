Если Зеленский капитулирует, будет мир, но Украина станет краем, – Гай

Президент Украины Владимир Зеленский может достичь мира на Донбассе путем капитуляции перед Россией, но "это уже будет не Украина".

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал ветеран АТО Мирослав Гай. "Если Зеленский капитулирует перед Россией, сдаст Украину, пойдет на прихоти Кремля, откажется от НАТО, ЕС и вернется к новому союзному государству – будет мир. Просто это уже будет не Украина, а какая-то Украинская область, край или что-то такое", – подчеркнул он.

Гай заявил, что есть только два пути достижения мира – победа или поражение.

По его оценкам, Украина имеет шанс "дожать" Россию и заставить ее вывести свои войска с украинской территории путем привлечения международных партнеров. Гай добавил, что нестабильная ситуация внутри РФ также способствует успеху этой борьбы.

"Цены на нефть падают, давление на Россию продолжается, ситуация там очень нестабильная – посмотрите на протесты в Хабаровске, рейтинг Путина безумно падает. Санкции играют роль. Вода камень точит", – заявил Гай.

Полную версию блиц-интервью с Мирославом Гаем читайте на OBOZREVATEL в четверг, 16 июля.

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что препятствием для окончания войны на Донбассе являются определенные силы в России и в Украине, для которых "война является смыслом и источником существования".