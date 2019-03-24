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Если Путин умрет: Цимбалюк дал прогноз для Украины

1.9тЧитать материал на украинском

Надежда на то, что все проблемы Украины разрешатся после смерти президента России Владимира Путина, является упрощением ситуации.

Ведь на самом деле все зависит не от него, а от миллионов россиян, которые поддерживают все его действия. Об этом в интервью каналу Sobinews заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Мне кажется, это упрощение ситуации — сводить конфликт к биологическому циклу одного конкретного человека. Дело здесь не в Путине. Здесь все намного запущеннее. Эта политика поддерживается гражданами России. И если когда-то произойдет смена власти в Кремле, рассчитывать на то, что придет какой-то добрый, порядочный российский президент, который изменит российскую внешнюю политику, мне кажется, это недальновидно", — сказал он.

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Журналист добавил, что украинцам нужно исходить из того, что они всегда будут жить рядом со страной, которая будет продолжать грозить им ракетами, размышлять о братстве и думать, как быстрее освободить Украину от украинцев ради величия государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России, который, впрочем, может никогда не произойти.

Ранее журналист говорил, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России. Однако ей есть смысл активно меняться и становиться сильнее самой, чтобы противостоять агрессору.

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Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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Junio Van
Junio Van
Ухоплан корки мочит, для рагулей ))
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1
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Если с Путиным что то случится, следующий президент России так поставит хохлов раком, что они всем свинарником будут молиться на возвращение "сытых и радостных" 14-19 годов
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Галес Александр
Галес Александр
Журналист до л боеб, смешной..
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