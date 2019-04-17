Если Путин уберется: Наев озвучил сроки разгрома "Л/ДНР"

Если бы с Донбасса ушли российские войска, то Объединенные силы смогли бы полностью вернуть его под свой контроль в кратчайшие сроки.

Более того, такой вариант деоккупации изучается украинскими защитниками, отметил командующий ООС Сергей Наев в интервью ВВС.

"Что касается сроков, то операция по освобождению временно оккупированных территорий должна быть очень и очень скоротечной", — подчеркнул он.

Однако пока ситуация усложняется тем, что российское присутствие в зоне боевых действий имеет полноценный характер и не ограничивается поставками боеприпасов или горючего.

Сергей Наев Пресс-центр ООС

"По нашим данным, русскими комплектуются руководящие должности "республиканских органов госуправления", "органы военного управления" оперативного и тактического уровня, командные должности отдельных подразделений. И хотя есть тенденция к уменьшению присутствия кадровых российских военных, основу руководящего командного состава от батальона до "армейского корпуса" занимают российские кадровые офицеры и генералы", — рассказал Наев.

Командующий ООС добавил, что оккупанты рассматривают "командировки" на восток Украины как обязательный этап продвижения по службе.

Также, подчеркивает он, кадровые российские офицеры являются военными советниками, инструкторами, командирами подразделений боевого и оперативного обеспечения. Их количество на Донбассе оценивается более чем в 2 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Наев рассказал, что в случае усиления боевых действий в зоне ООС на Донбассе противник собирается привлекать новые российские оккупационные войска.

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