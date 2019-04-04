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"Если движуха – на раз": писатель-террорист Прилепин пригрозил возвратом в "ДНР"

1.5тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", но затем сбежал с Донбасса, заявил, что может вернуться на фронт в любой момент.

Для этого якобы нужен всего один звонок от других оккупантов. Пафосными угрозами Прилепин разразился в интервью пропагандистскому каналу WarGonzo (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На раз (могу вернуться. — Ред.). Позвонили и сказали: "Захар, завтра у нас там движуха". Ребята с фронта, может позвонить мой собрат, комбат "Фомич", сказать: "У нас все нормально, приезжай", — сказал он, пытаясь играть роль "героя ополченцев".

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Скриншот видео

Новости
''Гори в аду'': Прилепин разозлил украинцев заявлением о Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявлял, что навсегда покинул ряды оккупантов Донбасса. По его словам, это произошло из-за того, что захваченная территория превратилась в подобие очередного региона России, где попросту начался дележ бизнеса. Кроме того, он заявил, что Донбасс перестал его вдохновлять, а потому он не намерен там воевать.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Тег
ДНР
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Клоун и позер! В общем настоящий руSSкий!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
🙀 ох боимся, пипец-пипец
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
На удобрение земли украинской пойдет .Хорошенько перегниет ,а там и пшеница зародит
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