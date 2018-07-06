"Возможен саботаж": адвокат указала на подозрительный момент в суде над Зайцевой

Прокуратура Харьковской области, которая должна поддерживать защиту родных погибших в ДТП в Харькове в октябре прошлого года, делает это на очень слабом уровне.

Об этом OBOZREVATEL заявила адвокат потерпевших Лариса Матвеева. "Прокуратура, с моей точки зрения, не делает и десятой доли того, что должна. Обвинение поддерживается на очень слабом уровне", - считает юрист.

По ее словам, прокуроры почему-то не поддерживали желание потерпевших вызвать в суд врача-нарколога и врача-лаборанта, которые проводили экспертизы обвиняемой Елены Зайцевой.

"В чем здесь проблема - в нежелании или неумении работать, или в саботаже, думаю, со временем разберемся. На самом деле, если бы не внимание прессы и возмущение людей, было бы очень тяжело", - поделилась Матвеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву заметили на улице без наручников.