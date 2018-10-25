"Ребенок остался бы жив!" Обнародованы подробности трагического ЧП на Львовщине

Во Львовской области поезд сбил 17-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла возле села Княжий Мост Мостисского района, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины.

Обстоятельства происшествия в полиции не назвали, но уточнили, что по предварительной информации ЧП не было суицидом.

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что девушка возвращалась с работы и, скорее всего, не заметила приближающийся поезд.

"Она возвращалась домой с базы отдыха, где работала. Там вся ее семья работает", - рассказала нашим журналистам местная жительница.

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По словам нашей собеседницы, многодетная семья погибшей живет очень бедно.

"Там даже дети работают. 13-летний брат погибшей девушки учится в одном классе с моим ребенком. Мальчик приходит в школу и спит на уроках, так как ночами помогает отцу. Также тяжело работала и погибшая девушка… Если бы не нужда, ребенок остался жив!" - говорит женщина. Она также отметила, что условия содержания детей в семье неудовлетворительные.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области грузовой микроавтобус насмерть переехал полуторагодовалого ребенка.