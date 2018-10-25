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"Ребенок остался бы жив!" Обнародованы подробности трагического ЧП на Львовщине

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Во Львовской области поезд сбил 17-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла возле села Княжий Мост Мостисского района, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины.

Обстоятельства происшествия в полиции не назвали, но уточнили, что по предварительной информации ЧП не было суицидом.

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Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что девушка возвращалась с работы и, скорее всего, не заметила приближающийся поезд.

"Она возвращалась домой с базы отдыха, где работала. Там вся ее семья работает", - рассказала нашим журналистам местная жительница.

"Ребенок остался бы жив!" Обнародованы подробности трагического ЧП на Львовщине

Гугл. Карты

По словам нашей собеседницы, многодетная семья погибшей живет очень бедно.

"Там даже дети работают. 13-летний брат погибшей девушки учится в одном классе с моим ребенком. Мальчик приходит в школу и спит на уроках, так как ночами помогает отцу. Также тяжело работала и погибшая девушка… Если бы не нужда, ребенок остался жив!" - говорит женщина. Она также отметила, что условия содержания детей в семье неудовлетворительные.

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"Ребенок остался бы жив!" Обнародованы подробности трагического ЧП на Львовщине

Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области грузовой микроавтобус насмерть переехал полуторагодовалого ребенка.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаЛьвов
Объекты
криминалНациональная полиция Украины
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