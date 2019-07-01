"Если бы любовь могла оберегать - ты жил бы вечно": что известно о павших в июне героях

В течение июня российско-террористические войска продолжали обстреливать позиции защитников Украины из запрещенных "Минскими договоренностями" калибров. Одновременно с этим стали раздаваться заявления о якобы запрете для украинских военных стрелять в ответ на обстрелы. Впрочем, впоследствии высшее военно-политическое руководство страны попыталось опровергнуть эту информацию.

Вследствие продолжения обострения ситуации на фронте в течение июня Украина потеряла 11 своих защитников. OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто отдал жизнь в войне за независимость.

Вадим Забава, 46 лет, 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

Вадим Забава (46 лет)

Старший сержант, главный сержант батареи, командир орудия Вадим Владимирович Забава родился 11 августа 1972 в Гуляйполе Запорожской области.

На войне - с 2015 года. Был призван в третью волну мобилизации, впоследствии подписал контракт.

Получил ранение, осколок мины остался в ноге, но Забава вернулся на войну.

Был одним из основателей ОО "Союз ветеранов АТО" Гуляйпольского района.

Погиб 3 июня на Мариупольском направлении во время выполнения боевого задания в результате несчастного случая.

У погибшего десантника дома остались мать, брат, жена, дочь и сын-десантник, который, как и отец, пошел защищать Украину.

"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином", - вспоминают о Вадиме Забаве побратимы.

"Разум понимает ... Сердце отказывается ... Ты не был ... Ты есть и всегда будешь... Я это точно знаю. Если бы моя любовь могла тебя сохранить, ты жил бы вечно", - пишет в соцсетях его жена Инга .

Похоронили Вадима Забаву 6 июня в родном Гуляйполе.

На момент гибели ему было 46 лет.

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Эдуард Лазарев, 17 отдельная танковая бригада ВСУ

Эдуард Лазарев, 48 лет

Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона 17 отдельной танковой бригады Эдуард Дмитриевич Лазарев родился 4 августа 1970 года в городе Броды Львовской области.

На военной службе - с 29 сентября 2015 года.

Погиб 4 июня в 17.30 вблизи Новоселовка Вторая Волновахского района, в результате коварного обстрела русскими террористами из ПТРК военного автомобиля ГАЗ-66, которым осуществлялась доставка продуктов питания на позиции подразделения.

От полученных ранений Эдуард Лазарев умер.

У погибшего воина осталась дочь.

Похоронили героя 8 июня в с.Комаровка Бродовского района.

Ему было 48 лет.

Александр Лин, 17 отдельная танковая бригада ВСУ

Александр Лин, 48 лет

Старший солдат, старший наводчик минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона 17 ОТБр родился 18 июня 1970 в с.Авдотиевка Софиевского района Днепропетровской области. Проживал в Кривом Роге.

Получил среднетехническое образование. 30 января 2019 был призван Металлургическо-Долгинцовским ОРВК Днепропетровской области.

4 июня находился в военном автомобиле ГАЗ-66, который доставлял продукты на позиции, вместе с Эдуардом Лазеревым. Погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных в результате прямого попадания в автомобиль вражеского ПТРК. Это произошло у Новоселовка Вторая в Донецкой области.

"Не побоялся, пошел защищать свою страну, свой дом. Человеком был очень хорошим и бойцом тоже очень хорошим. Очень веселым был, всегда шутил. Все трудности превращал в шутку. Немного старше нас. Всегда поддерживал, как старший брат", - вспоминает о погибшем его побратим Сергей.

Похоронили воина в родной Авдотиевке 8 июня.

Дома Александра ждали жена и две дочери, 26 и 14 лет.

Ему было 48-м.

Владислав Бережной, 54 ОМБр ВСУ

Владислав Бережной, 22 года

Сержант, командир механизированного отделения 54 ОМБр Владислав Бережной родился в 1996 году в Сватово Луганской области. Учился в Сватовской школе №6.

На войне - с 18 лет. Контракт с ВСУ подписал в январе 2015 года. В 2017-м его продлил. После 2-месячного обучения попал в Зайцево, что под Горловкой, далее - воевал на Светлодарской дуге.

"Я и моя семья с самого начала придерживались украинских взглядов. Мы не хотели, чтобы в нашем городе, да и вообще на Донбассе, был" русский мир ". Мне было 18 лет... Я подписал долгосрочный контракт с пятого января 2015 года до завершения АТО. Конечно, родители были в шоке, не хотели, чтобы я в таком юном возрасте шел на войну, но потом они меня поддержали", - рассказывал сам Владислав о причинах, которые заставили его идти воевать, в интервью местной газете в 2018-м году.

Погиб от пули снайпера 5 июня в районе поселка Золотое-1 на Луганщине.

У Владислава остались родители, жена и двое детей: дочь 6 лет и сын 2 лет.

Похоронили Владислава Бережного 7 июня во Попасной, где сейчас живет его семья.

До 23 лет герой не дожил буквально неделю: день рождения он должен был праздновать 11 июня.

Дмитрий Пругло, 3 рота ОЗСП "Азов", Национальная Гвардия Украины

Дмитрий Пругло, 28 лет

Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом Дмитрий Пругло ("Круглый") родился 27 декабря 1990 года. В "Азов" пришел в 2014 году - рядовым. Впоследствии подписал контракт с НГУ. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения. В 2017 году был командиром 1-го взвода 3-й роты особого назначения 1-го батальона.

Погиб 7 июня около 00.30 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области во время ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела позиций подразделения. Снаряд калибра 122 мм попал прямо в блиндаж, в результате чего двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения. Еще 11 гвардейцев были ранены.

"Насколько мне известно, "гвоздики" вышли из Горловки. За жилыми кварталами раскинули батарею и сразу начали работать по позициям наших воинов. Дмитрий, видимо, погиб так быстро, что даже не успел понять, что произошло. Его жизнь забрал первый снаряд. Ребята говорят: работали настолько плотно, что даже двух метров в окопе не было, куда бы не прилетал снаряд. Те, кто остались "трехсотыми", - это чудо, что они живы. К сожалению, это чудо на Дмитрия не распространилось...", - рассказывал журналистам начальник штаба первого батальона полка "Азов" Алексей (позывной "Подвох").

Ночной бой продолжался более 4 часов.

Вместе с Дмитрием в результате прямого попадания снаряда в блиндаж погиб сержант Максим Олексюк из Винницкой области.

Похоронили Дмитрия Пругло в родной Полтаве 10 июня.

У него остались мать и жена.

На момент смерти ему было 28 лет.

Максим Олексюк, 3 рота ОЗСП "Азов", Национальная Гвардия Украины

Сержант ОЗСП "Азов" Максим Олексюк ( "Максон") родился в 1996 году в г. Козятин Винницкой области. На войне - с 2017 года.

В ночь с 6 на 7 июня вместе с Дмитрием "Круглым" погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных после прямого попадания 122мм снаряда в блиндаж. Побратимы- "азовцы" уже поклялись отомстить за павших воинов.

"Друг Круглый и друг Максон с оружием в руках отошли в мир иной. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За наших побратимов мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны. Друг Круглый и друг Максон навсегда останутся в наших сердцах", - заявил во время прощания с собратьями командир полка" Азов "с позывным" Редис ".

"Друг Максон запомнится как верный и мужественный друг, который никогда не отказывал в помощи и больше всего в жизни любил Украину", - говорят побратимы Олексюка.

Известие о гибели "Максона" и "Круглого" сопровождалась информацией о якобы запрете высшего военного командования Украины стрелять в ответ. Впоследствии в Генеральном штабе Украины эту информацию опровергали.

Похоронили Максима Олексюка в Казатине 9 июня.

"Он так гордился тем, что он в "Азове"... И я им горжусь!", - сказала во время похорон сына мать погибшего героя.

На момент гибели воину было 23 года.

Виталий Молозовенко, 34 отдельный мотопехотный батальон, 57 ОМБр им.кошового атамана Костя Гордиенко, ВСУ

Виталий Молозовенко, 24 года

Старший солдат, воздушный разведчик 34 ОМПБ Виталий Молозовенко ("Механик") родился 6 июня 1995 года в с.Тырловая Балка Устиновского района Кировоградской области.

Был командиром беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34 ОМПБ 57 ОМПБр

Погиб в ночь 13 июня 2019 года при выполнении боевого задания в с. Пески Донецкой области в результате минно-взрывной травмы.

Похоронили героя в родном селе 17 июня.

"Идет война. Гибнут лучшие сыны Украины. Те, кто в тяжелое для Родины время поднялся на ее защиту. Своей кровью они закладывают основу другой Украины – на самом деле свободного, суверенного государства. Мы склоняем головы перед тобой, брат, и обещаем, что дойдем до конца. Победа будет за нами", - обещают побратимы павшего воина.

"Я прошу у Бога только одного - чтобы он мне приснился ... Так хочу обнять ... Услышать голос", - пишет жена погибшего героя Анна.

За неделю до гибели Виталию исполнилось 24 года.

У героя остались жена и маленький сын.

Павел Тихонов, 42 отдельный мотопехотный батальон "Движение сопротивления" 57 ОМПБр ВСУ

Павел Тихонов, 44 года

Командир разведвзвода 42 ОМПБ "Движение сопротивления" 57 ОМПБр Павел Борисович Тихонов ("151") родился в 1975 году в г.Кропивницкий. Окончил школу №20 и Институт коммерции. Работал в Кировоградской областной филармонии и таксистом с позывным "151". Этот же позывной взял себе и на фронте.

На войне - с мая 2014 года. В 2017 получил контузию и перелом ноги.

Погиб 17 июня в районе ДАП во время выполнения боевого задания в результате аварии автомобиля. Еще один военный был травмирован.

"Он был разведчиком, командиром, любящим отцом и настоящим другом. Больше всего любил жену, детей и Украину. Поэтому и пошел защищать нашу землю от российского агрессора. Сколько еще сыновей Украины будут убиты, прежде чем наши ребята получат приказы давать отпор оккупантам, а не ориентироваться на "Минские договоренности"?! Сколько еще мы будем делать вид, что войны нет?! Потому что нет ее на наших улицах именно потому, что Герои Украины ценой собственной жизни сдерживают наступление и не позволяют двигаться врагу дальше. Сердце разрывается от горя. Кум , родной, светлая память! Ты навсегда останешься в нашей памяти. Герои не умирают!", - написал один из близких друзей павшего воина на его странице в Facebook.

Похоронили героя 20 июня в Кропивницком на Аллее почетных захоронений Ровненского кладбища.

У него остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая.

Александр Ляшок, 137 отдельный батальон морской пехоты 35 ОБрМП ВСУ

Александр Ляшок, 24 года

Наводчик отделения морской пехоты, старший матрос 2 роты 137 ОБМП 35 ОБрМП Александр Иванович Ляшок родился в 1995 году в селе Михайловка Александровского района Кировоградской области.

Погиб 19 июня около 1:00 ночи под Новотроицким Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела с АГС и РПГ

"Он был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом человеком, которому навсегда останется 24 года... Ты настоящий морпех, ты в наших сердцах и с нами в строю, покойся с миром, воин", - отзываются о павшеМ героя его побратимы.

Анатолий Сорочинский, 3 отдельный мотопехотный батальон 24 ОМБр им.Короля Даниила ВСУ

Анатолий Сорочинский (30 лет) Facebook

Анатолий Ярославович Сорочинский ("Жмурик") родился 19 марта 1989 года во Львове.

На войну отправился еще в 2015 году в составе батальона "Айдар". В конце 2017 подписал контракт с ВСУ и вступил в ряды 24 ОМБр. Имел позывной "Жмурик".

22 июня 2019 около 18.00 в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе села Еленовка подорвался на взрывном устройстве. В результате полученных минно-взрывных ранений погиб.

Из-за интенсивного огня, который вел противник, украинские военные не смогли сразу забрать тело. По сообщениям бригады, один из бойцов, который пытался оказать первую неотложную помощь раненому Анатолию, из-за стресса и психологической травмы изначально неверно указал направление, где случилась трагедия. Поэтому поиски группы, которая отправилась искать Сорочинского, в течение суток так и не дали результатов.

Тогда к поискам привлекли волонтеров миссии "Эвакуация-200". Достигнув договоренности о полном режим тишины, поисковики нашли и вернули тело Анатолия Сорочинского утром 24 июня.

Как настоящий воин, Анатолий до последнего вздоха не выпускал из рук оружия: когда его нашли поисковики, он продолжал сжимать его в руках.

Похоронили павшего героя 26 июня в селе Подрясное, Яворовского района Львовской области.

На момент гибели ему было 30 лет.

Алексей Карлаш, 54 отдельная механизированная бригада ВСУ

Алексей Карлаш (26 лет)

Родился Алексей Анатольевич Карлаш ("Карлсон") 30 марта 1993 в с.Розкопанцы Богуславского района Киевской области. Учился в Колледже ресторанного сервиса и туризма Национального университета пищевых технологий.

На войну Алексей ушел добровольцем еще в 2014 году. Служил в 3 роте 54 отдельного разведывательного батальона. Затем на некоторое время вернулся к мирной жизни, работал таксистом в Киеве. Но потом, в 2018 году, подписал контракт с ВСУ - и в декабре снова отправился в зону ООС.

19 июня в районе г.Попасная получил тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва 120 мм мины. "На наблюдательный пункт прилет 120-мм, потому что даже каску разорвало", - цитировали СМИ бойцов, которые видели последствия обстрела.

Раненого военнослужащего эвакуировали в Харьковский госпиталь. Там его прооперировали. Но усилия медиков оказались тщетными: 23 июня около 10 утра он скончался, не приходя в сознание.

До ротации Алексею оставалось меньше месяца. А незадолго до получения смертельного ранения он побывал в отпуске в Киеве. Там принял участие в акции "Останови капитуляцию", проходившей 10 июня на Банковой и направленной против намерений новой власти "не стрелять в ответ". На Донбасс поехал поездом поздно вечером того же дня.

У погибшего героя остались мать и брат.

На момент гибели воину было 26 лет.

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