Возможна эскалация: Тука дал опасный прогноз по нормандской встречи

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука признался, что "не испытывает никакого оптимизма" по поводу нормандского саммита 9 декабря.

"Каких-либо предпосылок – хоть малейших – не только на решение вопроса о деоккупации Донбасса, а даже просто намеков на это, я абсолютно не вижу", – заявил он OBOZREVATEL.

Оценивая итоги закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), состоявшегося накануне нормандского саммита, и озвученных на нем пяти требований украинской стороны, Тука заметил: "Это набор лозунгов и штампов. Ни один из них новым не является. Каждый из них был озвучен многократно".

Владимир Зеленский, Владимир Путин

По его оценкам, после нормандской встречи на Донбассе может сохраниться существующий градус противостояния либо иметь место эскалация. "Такого развития событий я исключать не могу. Даже вчера и позавчера (7-8 декабря, – Ред.) были усилены обстрелы, в том числе в Золотом. А в демилитаризированной зоне в Станице Луганской были замечены люди в военной форме и даже с оружием", – напомнил Тука.

"Эскалация возможна. Но в том, что Украина не будет инициатором, у меня сомнений нет", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, СНБО на секретном закрытом заседании 7 декабря с участием президента Украины Владимира Зеленского утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе. В частности, определены 5 требований Украины на нормандском саммите: возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины, возвращение пленных, прекращение огня, возвращение контроля над границей, местные выборы.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что на нормандском саммите президент России Владимир Путин попытается добиться контроля над всей Украиной и расширить сценарий Донбасса на новые территории.

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