АТОшник сказал, когда Россия ударит по Украине

Эскалации конфликта на Донбассе на фоне последних событий в Сирии со стороны России в скором времени не будет.

"Если Путин и пойдет на эскалацию, то только после Чемпионата мира по футболу-2018. До Чемпионата ничего не будет", – сказал в комментарии "Обозревателю" бывший командир пятой роты полка "Днепр-1" Владимир Шилов.

По его словам, на сейчас ситуация в зоне АТО продолжает быть напряженной.

"А, в принципе, в зоне конфликта как была напряженная ситуация, так она и есть. Применяется с их стороны, запрещенные Минскими договорённостями танки, тяжелая артиллерия, тяжелые минометы. Все, как обычно идет", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне террористов "ДНР" предложил присоединить подконтрольную Киеву часть Украины к "Л/ДНР".