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"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

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В сети показали фото пустынных улиц во временно оккупированном Донецке.

Снимками на своей странице в Facebook поделился украинский журналист и блогер Денис Казанский. "Донецк, центр. А где люди?" – удивился он.

Судя по комментариям пользователей сети, на фото – проспект Дзержинского, который раньше бурлил жизнью и на нем часто образовывались пробки.

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"Все на лакшери курорт в Безыменное укатили", "Сиеста просто", "В "русском мире" люди – это лишний элемент", "ОМОН и Росгвардия зачистили", "Еще одна зона отчуждения благодаря России!" – пишут в комментариях.

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

twitter.com/den_kazansky

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

twitter.com/den_kazansky

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

twitter.com/den_kazansky

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография заброшенных железнодорожных путей в оккупированном Донбассе шокировала украинцев. Снимок ржавых рельсов, которые обрываются, назвали символичным.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса ДНР Новости ДНР фотографии
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