"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

В сети показали фото пустынных улиц во временно оккупированном Донецке.
Снимками на своей странице в Facebook поделился украинский журналист и блогер Денис Казанский. "Донецк, центр. А где люди?" – удивился он.
Судя по комментариям пользователей сети, на фото – проспект Дзержинского, который раньше бурлил жизнью и на нем часто образовывались пробки.
Иллюстрация. "ДНР"
Народна Правда
"Все на лакшери курорт в Безыменное укатили", "Сиеста просто", "В "русском мире" люди – это лишний элемент", "ОМОН и Росгвардия зачистили", "Еще одна зона отчуждения благодаря России!" – пишут в комментариях.
twitter.com/den_kazansky
twitter.com/den_kazansky
twitter.com/den_kazansky
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Донецк, центр. А где люди? pic.twitter.com/gmpnvUSNJn— Денис Казанський (@den_kazansky) August 3, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография заброшенных железнодорожных путей в оккупированном Донбассе шокировала украинцев. Снимок ржавых рельсов, которые обрываются, назвали символичным.
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