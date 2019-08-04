"Еще одна зона отчуждения": фото оккупированного Донецка шокировало украинцев

В сети показали фото пустынных улиц во временно оккупированном Донецке.

Снимками на своей странице в Facebook поделился украинский журналист и блогер Денис Казанский. "Донецк, центр. А где люди?" – удивился он.

Судя по комментариям пользователей сети, на фото – проспект Дзержинского, который раньше бурлил жизнью и на нем часто образовывались пробки.

Иллюстрация. "ДНР" Народна Правда

"Все на лакшери курорт в Безыменное укатили", "Сиеста просто", "В "русском мире" люди – это лишний элемент", "ОМОН и Росгвардия зачистили", "Еще одна зона отчуждения благодаря России!" – пишут в комментариях.

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография заброшенных железнодорожных путей в оккупированном Донбассе шокировала украинцев. Снимок ржавых рельсов, которые обрываются, назвали символичным.

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