Еще одна "небесная сотня": появились фото всех погибших за 2019 год на войне за независимость

В 2019 году на войне за независимость на Донбассе погибли 110 защитников Украины, среди которых было 3 женщины.

Об этом сообщает "Новинарня". Всех погибших показали в фотоколлаже (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Их 110 – павших в 2019 году в результате боевых действий (по состоянию на 23 декабря; речь идет о подтвержденных боевых потери всех силовых подразделений в зоне АТО/ООС и смерти от боевых ранений). Еще одна "небесная сотня" наших защитников пошла за этот год на небо и смотрит оттуда на нас", – сказано в сообщении.

Появились фото всех погибших за 2019 год на Донбассе Новинарня

Больше всего военных погибло в апреле, июле и сентябре – 15, 14 и 13 соответственно. В январе на войне погибли 3 защитника, в феврале и марте – по 8, в мае – 9, в июне – 8.

8 бойцов, которые защищали мир в Украине, погибло в августе, 9 – в октябре, 6 – в ноябре и 9 – в декабре.

Новинарня

Отмечается, что сообщения об убийствах наших военных уже стали "белым шумом".

"Это были лучшие люди страны. Хотя бы потому, что они погибли за эту страну. За то, чтобы она жила и в 2020 году. Солдаты, сержанты, офицеры. Пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. И почти дети, и те, кто им в деды годится. От стрелка и сапера – до элитного разведчика и комбрига. 107 мужчин и три женщины. Они – не "белый шум". Это настоящие люди, люди большой души. Их подвиг не будет бесполезным, если мы их будем помнить", – резюмировали в статье.

Появились фото всех погибших за 2019 год на Донбассе Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году по сентябрь 2019 года погибли 14 тысяч украинцев.

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