Еще один узник Кремля объявил голодовку

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку.
Об этом он сообщил своему адвокату, передает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Геращенко отметила, что накануне глава Украины Петр Порошенко провел встречу с осужденными Кремлем украинцами.
"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника – это большое горе. Мама Стаса Клиха сказала, что вчера, 7 июня, общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - рассказала она.
Станислава Клиха приговорили к 20 годам российской тюрьмы за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, однако украинец отрицает обвинения и заявил, что даже никогда не был в Чечне.
Напомним, 19 марта в Симферопольском СИЗО отказался от приема пищи украинский активист Владимир Балух, 14 мая голодовку в российской колонии объявил украинский режиссер Олег Сенцов.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно от голодовки отказался политзаключенный Александр Кольченко. СМИ удалось выяснить причину.
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