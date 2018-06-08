Еще один узник Кремля объявил голодовку

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку.

Об этом он сообщил своему адвокату, передает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что накануне глава Украины Петр Порошенко провел встречу с осужденными Кремлем украинцами.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника – это большое горе. Мама Стаса Клиха сказала, что вчера, 7 июня, общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - рассказала она.

Станислава Клиха приговорили к 20 годам российской тюрьмы за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, однако украинец отрицает обвинения и заявил, что даже никогда не был в Чечне.

Напомним, 19 марта в Симферопольском СИЗО отказался от приема пищи украинский активист Владимир Балух, 14 мая голодовку в российской колонии объявил украинский режиссер Олег Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно от голодовки отказался политзаключенный Александр Кольченко. СМИ удалось выяснить причину.