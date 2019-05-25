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"Еще не финал!" Уход Суркова с Донбасса оброс новыми подробностями

6.4тЧитать материал на украинском

История с отставкой помощника президента России Владислава Суркова, который является куратором войны на Донбассе, обрастает новыми подробностями. В российских СМИ утверждают, что его уход – это развязка "большой истории", но это еще не финал.

"Сурков являлся гарантом всех российских инвестиций украинской элиты и активным защитником инвестиций и собственности российских компаний в Украине. Кстати, и эту функцию Сурков в последнее время растерял... То есть, давний уход Суркова из процесса вполне объясним. Аппарат его давно расформирован. Но это не просто "истечение полномочий", – написал Telegram-канал "Пяр во время чумы".

При этом политолог Алексей Чеснаков, который близок к Суркову, намекнул, что все это якобы обман и провокация и он остается на своем посту.

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Владимир Путин и Владислав Сурков

Владимир Путин и Владислав Сурков

Replyua.net

Журналист Алексей Венедиктов в своем Telegram указал, что про отставку Суркова ничего не знает, однако располагает данными о том, что экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича действительно готовили к кураторству над "Л/ДНР".

"Еще не финал!" Уход Суркова с Донбасса оброс новыми подробностями

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал назначение экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на должность куратора "Л/ДНР".

  • Помощник Путина Владислав Сурков неизменно занимался кураторством самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года, когда Россия оккупировала восток Украины. Информация о его отставке появлялась уже не один раз. Одной из причин называли то, что он стал слишком опасным для президента РФ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владислав Сурков
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Вышиваночникиков чубатых отху😂рят сцаной тряпкой изаберут Донбасс в Россию.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А суть...Она проста....Всем уже надоело...И ДНР и ЛНР мягко начали втекать в Россию..процесс пошёл
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Очередной слив ???в который раз??)))))))))))))))
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