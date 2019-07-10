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Еще четверо военных: в ООС сообщили о новых кровавых боях на Донбассе

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В результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое ранены, и еще двое получили боевые травмы.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС за среду, 10 июля. Всего с начала суток оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, с учетом трагедии под Гранитным.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

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Помимо Гранитного оккупанты открывали огонь возле таких населенных пунктов: Марьинка, Камянка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовое, Широкино, Крымское, Смелое, Причепиловка, Новотошковское, Луганское и Южное.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Еще четверо военных: в ООС сообщили о новых кровавых боях на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на трагедию под Гранитным уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ВСУ ООС
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хорошие новости
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Школоло, пиши нормальные заголовки!
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