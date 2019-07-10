Еще четверо военных: в ООС сообщили о новых кровавых боях на Донбассе

В результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое ранены, и еще двое получили боевые травмы.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС за среду, 10 июля. Всего с начала суток оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, с учетом трагедии под Гранитным.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

Помимо Гранитного оккупанты открывали огонь возле таких населенных пунктов: Марьинка, Камянка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовое, Широкино, Крымское, Смелое, Причепиловка, Новотошковское, Луганское и Южное.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трагедию под Гранитным уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

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