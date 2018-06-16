Еще ближе к Донецку: стало известно о новой победе ВСУ

Украинские военные взяли новую стратегическую высоту в районе оккупированной Горловки на Донбассе.

Об этом рассказал волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

По его данным, Объединенные силы не только получили возможность контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и могут бить по нему с флангов.

В то же время, в пресс-центре ООС пока не обнародовали подробностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 15 июня 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них девять раз применяли тяжелое вооружение. Однако, ни одна из атак не увенчалась успехом.