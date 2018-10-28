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''Еще б чуток - отправились бы к ''Моторолле'': пропагандист Путина и комбат ''ДНР'' попали под обстрел

2.3тЧитать материал на украинском

Российского пропагандиста, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова едва не ликвидировали во время очередного визита на Донбасс.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин. Он также поделился соответствующим видео.

"Ещё бы чуток в сторону, и пропагандист Сладков, вместе с одним из комбатов сепаратистов, прямиком из-под Донецка отправились бы на встречу с "Гиви" и "Моторолой", - написал он.

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На кадрах видно, как сепаратисты рассказывают на камеру о том, что "у противника появился флаг америкосов". В этот момент их "перебивает" громкий хлопок, а на заднем плане виден небольшой взрыв.

Как писал OBOZREVATEL, силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу 31 октября и 1 ноября. Военные пояснили, в чем дело.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассероссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
видеоНовости Донбасса
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