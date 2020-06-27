Ермака назначила Россия, – сокурсник Путина Швец

Советник Владимира Зеленского по внешней политике, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы был назначен на должность при участии России.

Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Когда тебе агрессор назначает главного советника по взаимоотношениям с Москвой, а потом и вообще по всей внешней политике Украины, я просто развожу руками", – сказал Швец.

На вопрос Гордона о причинах таких умозаключений экс-разведчик ответил: "Россия поставила, насколько я знаю, вопрос о том, что Ермак – это единственный человек, с которым Кремль будет разговаривать об урегулировании".

"Вы твердо это знаете?" – переспросил журналист. "Ну как... Вы знаете, всегда есть поле для сомнений", – оправдался Швец.

Он добавил, что слышал эту информацию "от заслуживающих доверия источников". "У меня есть основания так считать. Иначе появление Ермака там вообще непонятно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Швец также заявил, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.