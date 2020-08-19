Ермак открестился от обвинений в госизмене и сливе информации России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал "дезинформационной атакой на раскол украинского общества" заявления о его якобы государственную измену относительно спецоперации СБУ по воевавшим на Донбассе боевикам ЧВК Вагнера.

Так, спустя несколько дней он отреагировал на очередной возникший вокруг него скандал. Позицией по этому поводу чиновник поделился в комментарии LB.ua.

"История о том, как украинские спецслужбы якобы проводили операцию по задержанию "через Беларусь" наемников российской ЧВК Вагнера, но некий высокопоставленный предатель на Банковой все сорвал, – это дезинформационная атака на раскол украинского общества", – высказался Ермак.

При этом издание отмечает, что сначала глава ОПУ заявил, якобы не может комментировать секретные операции украинских спецслужб. Но потом сказал, что Офис президента "примет во внимание" распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о возможной причастности СБУ, ГУР и других органов к появлению "вагнеровцев" на территории Беларуси.

Также он отметил, якобы впервые версия об "операции" украинских спецслужб появилась в пропагандистской российской газете "Комсомольская правда" еще 6 августа.

"Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий", – подчеркнул Ермак.

Чиновник предположил, будто бы "некие внутренние силы" также решили использовать эту дезинформацию "в собственных целях накануне выборов". А еще – что кому-то "очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе".

Информация о предложении перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных, по словам Ермака, тоже ложная.

"Мне ничего не известно о том, что (на то время еще) начальник ГУР Василий Бурба будто бы требовал, чтобы участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф. Но убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой – раскол украинского общества", – резюмировал глава ОПУ.

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