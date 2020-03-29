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29 марта • обновлено в 14:21
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Гео Лерос
Гео Лерос
Народный депутат Украины Все статьи автора

Ермак – враг Украины, ему лучше уйти по-хорошему

12.1т

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве.

Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика.

Это все звения одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю.

Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.

P.S. Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все.

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Автор
Гео Лерос Гео Лерос
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Гео Лероса
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Наш знаменитый " во ван клиберн" ни за что не откажется от ермекбая, ведь он с ним единомышленники.
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5
1
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Правильно написано.
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россия1 москва1
россия1 москва1
май-д.а.у.н всем дал широкие возможности.
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