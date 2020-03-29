Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве.

Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город ларьков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика.

Это все звения одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю.

Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.

P.S. Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все.

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