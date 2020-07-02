"Эпицентр" передал больницам 75 тысяч защитных костюмов с "липовыми" сертификатами, – расследование

У защитных костюмов, которые торговая сеть "Эпицентр" закупила и передала украинским больницам, нет необходимого сертификата.

Об этом сообщает "Слідство.Info" со ссылкой на расследование международной организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Согласно ему, средства защиты сертифицированы компанией Ente Certificazione Macchine, которая не имеет права их выдавать.

Журналисты пояснили, что речь идет о поставке товаров самолетом Ан-225 "Мрия", который 23 апреля доставил 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов и 30 тыс. специальных очков. В "Эпицентре" заверили, что этот товар китайского происхождения полностью соответствует санитарным нормам ЕС.

"Мрия" доставила средства защиты из Китая 23 апреля radiosvoboda.org

"То, что подобная продукция качественная и соответствует медицинским стандартам, в таких случаях должны подтверждать зарубежными и государственными сертификатами, которые соответствующим образом должны получить производители товаров. Производители привезенных "Эпицентром" масок, костюмов и очков действительно проходили процедуру сертификации – в частности, безопасность их продукции подтвердили украинские Госпродпотребслужба и ООО "НПП Международные стандарты и системы", а также нидерландская Sungo Europe BV и итальянская Ente Certificazione Macchine (ECM)", – отметили журналисты.

"Мрия" доставила средства защиты из Китая 23 апреля Facebook Владимира Зеленского

По их данным, сертификат ЕСМ касается части гуманитарного груза, а именно 75 тысяч защитных костюмов. Производителем этих костюмов является китайская компания YANBIAN PACIFIC TEXTILE CO., LTD, но по данным расследования OCCRP, итальянская компания не прошла аккредитацию, необходимую для сертифицирования, поэтому выданные ею сертификаты недействительны.

Стоит отметить, что часть груза "Мрии" был отправлен в больницы 24 областей Украины. например, Одесская областная клиническая больница получила 2,5 тысячи костюмов, а Винницкая клиническая больница №1 – 1 тысячу.

Сертификат ЕСМ, который был выдан на привезенные "Эпицентром" товары slidstvo.info

Товары с недействительными сертификатами продавали и в европейские страны

В OCCRP также подчеркнули, что сертифицированные ЕСМ товары индивидуальной защиты могут вообще не соответствовать базовым санитарным нормам. Расследование этой организации и еще 13 европейских медиапартнеров обнаружили десятки случаев, когда средства защиты продавали в европейские страны, используя при этом недействительные документы.

"Эти документы, которые должны были свидетельствовать высоким стандартам качества товара, в реальности не имели никакой юридической ценности. На таких сертификатах можно встретить маркировку "СЕ", которая указывает, что производитель отвечает требованиям Евросоюза по безопасности, здоровья и охраны окружающей среды. Для продажи товаров в Европе наличие этой отметки необходима. Такие документы продаются европейскими компаниями и могут стоить десятки тысяч евро. При этом покупатели порой даже не осознают, что эти сертификаты – незаконны", – подчеркнули журналисты.

Они обнаружили, что большинство таких "серых" документов были выданы именно ЕСМ. Еще в начале апреля аккредитационный итальянский орган осудил деятельность компании, но она продолжила рекламировать свои услуги по сертификации, а также занимается этим до сих пор.

Пример маркировки товаров "СЕ" slidstvo.info

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества начала расследование использования недействительных сертификатов при продаже средств индивидуальной защиты.

"Продукция, заверенная недействительными сертификатами, может быть неэффективной или даже опасной для жизни. Это касается не только отдельных покупателей, но и аптек, домов престарелых и детей, крупных институциональных покупателей вроде госпиталей или больниц", – отметил гендиректор управления.

"Эпицентр" передал больницам 75 тысяч защитных костюмов interfax.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрия" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках, стоимость которых, по данным журналистов, завысили на 40%.