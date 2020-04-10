Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" грубо нарушала постановление Кабмина об ограничении торговли товарами, которые не входят в перечень товаров первой необходимости – и продолжала работать, несмотря на запрет. Кроме создания угрозы для здоровья украинцев, компания еще нарушила антимонопольное законодательство Украины.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве, посвященной соблюдению карантинных ограничений в торговле, сообщили активисты общественной организации "Стоп коррупции".

Активисты ОО "Стоп коррупции" на пресс-конференции на тему "Работа строительных гипермаркетов по всей Украине в условиях эпидемии COVID-19" stopcor.org

По словам правозащитника ОО "Стоп коррупции" Антона Клитынного, в ходе мониторинга активисты выяснили, что большинство магазинов, торгующих непродовольственными товарами, строго придерживались введенных ограничений, ведь осознавали, что именно большие скопления людей являются основным путем распространения опасного заболевания COVID- 19. И между безопасностью людей и собственными прибылями выбирали первое. За исключением сети "Эпицентр", которая продолжала продавать товары не первой необходимости, несмотря на запрет.

"Магазины писали извинения перед покупателями за то, что не могут работать в период пандемии, страдали финансово. В то же время "Эпицентр" продолжал работу. Нарушения были, но столичная полиция этого не видела. Так, может, можно было и другим предприятиям позволить работать? Чтобы не провоцировать скопление людей в одном месте? Продавать должны либо все, либо никто. Сеть просто использовала свое положение и по факту монополизировала рынок, что является нарушением антимонопольного законодательства", - подчеркнул Клитынный.

После выявления первых случаев нарушений карантина гипермаркетами "Эпицентр" активисты провели проверки магазинов сети по всей стране и выявили многочисленные нарушения: продажа товаров не первой необходимости, провоцирование скоплений людей и тому подобное. Активисты обращались с заявлениями о нарушениях в правоохранительные органы, и полицейские привлекали владельцев магазинов к административной ответственности.

"После этих событий странным образом 8 апреля правительство изменило карантинные ограничения и позволило работать объектам почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, учреждениям торговли строительными материалами и тем, кто занимается сбором и заготовкой отходов. Мы считаем, что это решение пролоббировали заинтересованные люди. Ведь разрешение торговать именно строительными материалами в условиях распространения смертельной болезни, от которой погибли десятки тысяч людей по всему миру, кажется, по меньшей мере, странным", – заявили активисты.

По мнению представителей "Стоп коррупции" разрешение продажи товаров не первой необходимости в условиях распространения COVID-19 является бездумным и опасным. И соответствующее решение Кабмина на фоне введения жестких ограничений для противодействия распространению заболевания можно объяснить только жестким лоббированием со стороны заинтересованных лиц.

По словам Клитынного, представители "Стоп коррупции" будут предпринимать соответствующие меры реагирования и обращаться в правоохранительные органы, НАБУ и Антимонопольный комитет, чтобы ответственные лица, которые имеют к этому отношение, понесли наказание.

Полная запись пресс конференции активистов "Стоп коррупции":