Епифаний и Шевчук могут войти в ТКГ по Донбассу: в "Слуге народа" озвучили инициативу

В состав Трехсторонней контактной группы в Минске могли бы войти главы христианских конфессий – предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и глава Украинской Греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя инициативу о привлечении в процесс переговоров по Донбассу духовенства, озвученную вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым.

"Если это поможет процессу – да. Я считаю, что мы должны расширить представительство ровно настолько, насколько это будет нужно, и чтобы это вызывало принятие в обществе", – заявила нардеп.

В частности, Верещук сказала, что в Украине есть религиозные авторитеты, которые могли бы приобщиться к диалогу. "Если это будет Епифаний или господин Шевчук, я думаю, это точно не навредит делу", – подчеркнула она.

Отвечая на реплику ведущего о том, что присутствие этих лиц может вызвать неоднозначную реакцию у представителей "ДНР" и "ЛНР", нардеп заверила, что не видит в этом проблемы.

"В конце концов, мы разговариваем с Россией, она является стороной конфликта и ответственна за все, что происходит на временно оккупированной части Донбасса", – подчеркнула она.

Митрополит Епифаний

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Резников заявил, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей Донбасса. В частности, он допустил, что в переговорах могут участвовать священники.