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10 декабря • обновлено в 19:42
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"В Украине убивать, а в Париже жить": появилось видео элитного жилья "правой руки" Путина в ЕС

3.1т
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Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, живет в элитном районе Парижа в квартире стоимостью около 2 миллионов евро.

Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который побывал во Франции в доме семьи Песковых. Соответствующее видео украинец опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Вопрос даже не в том, может или нет чиновник жить в таких апартаментах. Вопрос в том, что вот эти вот российские чиновники они как раз за счет убийств, воин, разграблений Украины, Грузии, Сирии и так далее могут себе позволить такую жизнь", – сказано в подписи к ролику.

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Лиза и Дмитрий Песковы

Лиза и Дмитрий Песковы

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"Путин на "нормандской" встрече сказал не забывать про простых людей на Донбассе. Странно, почему он и его свита тогда не купили квартиры в Донецке? Потому что в Украине можно убивать, а в Париже жить", – добавил Гончаренко.

Уточняется, что апартаменты жены и дочери пресс-секретаря российского главы имеют площадь около 180 квадратных метров. В квартире 4 спальни и 3 санузла.

"Пока Дмитрий Песков вместе со своим шефом Путиным борются за "русский мир", семья его "страдает" здесь", – с иронией отметил Гончаренко.

Дом, в котором находится квартира Пескова

Дом, в котором находится квартира Пескова

Скрин видео

Дом, в котором находится квартира Пескова

Дом, в котором находится квартира Пескова

Скрин видео

Дом, в котором находится квартира Пескова

Дом, в котором находится квартира Пескова

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лиза Пескова и актер Даниил Солдатов показали в сети видео безумных танцев под песню российской исполнительницы Анны Борониной "Рабочий класс". Пост вызвал бурное обсуждение пользователей.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Лиза Пескова Дмитрий Песков Алексей Гончаренко
Место
Франция Париж
Теги
Новости России видео
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Я тут сфотографировал собачью будку в Подмосковье. Там живёт табличка "Алексей Гончаренко". Спросил хозяина участка: "Жилец где?". Говорит в Париж уехал, скоро будет. И хозяин знает, что у жильца порода "украинский депутат", но, говорит, не выгонять же... Интересно, а зают ли про IQ те, кто верит Гончаренко?
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Pape Lena
Pape Lena
Алексей, смелый ты,таких не так уж много. Респект!!!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Pape Lena, в чем смелый? Может он на виду Авакова в Италию съездил и всем ее показал? А то что он в Париже нашел, квартира Навки, она ее купила еще до Пескова...
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Он Алекс
Он Алекс
Шапиро Жeнька, изумрудный город это куда ?
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