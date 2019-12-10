"В Украине убивать, а в Париже жить": появилось видео элитного жилья "правой руки" Путина в ЕС

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, живет в элитном районе Парижа в квартире стоимостью около 2 миллионов евро.

Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который побывал во Франции в доме семьи Песковых. Соответствующее видео украинец опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Вопрос даже не в том, может или нет чиновник жить в таких апартаментах. Вопрос в том, что вот эти вот российские чиновники они как раз за счет убийств, воин, разграблений Украины, Грузии, Сирии и так далее могут себе позволить такую жизнь", – сказано в подписи к ролику.

Лиза и Дмитрий Песковы Teleprogramma.pro

"Путин на "нормандской" встрече сказал не забывать про простых людей на Донбассе. Странно, почему он и его свита тогда не купили квартиры в Донецке? Потому что в Украине можно убивать, а в Париже жить", – добавил Гончаренко.

Уточняется, что апартаменты жены и дочери пресс-секретаря российского главы имеют площадь около 180 квадратных метров. В квартире 4 спальни и 3 санузла.

"Пока Дмитрий Песков вместе со своим шефом Путиным борются за "русский мир", семья его "страдает" здесь", – с иронией отметил Гончаренко.

Дом, в котором находится квартира Пескова Скрин видео

Дом, в котором находится квартира Пескова Скрин видео

Дом, в котором находится квартира Пескова Скрин видео

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