Элитное жилье главы одесской Нацполиции: появилось объяснение Головина

Глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин опроверг информацию о том, что стоимость приобретенного им элитного таунхауса на побережье Черного моря составила несколько миллионов.

В эфире передачи "Допрос" на одесском канале Думская.TV Головин заявил, что его семья потратила 600 тыс. грн.

При этом, ранее издание "Слідство.інфо" опубликовало данные об элитном комплексе "Золотой бугаз" в Одесской области, где и застали главу одесской Нацполиции. Цена таких апартаментов на одесских сайтах недвижимости колеблется от 2,3 до 2,6 миллиона гривен.

Дмитрий Головин Гордон

"Суммы, которая указывалась в этих статьях – нереальные: два, три, четыре миллиона! Насколько я помню, 600 тысяч гривен – стоимость этого дома ", – сказал он.

slidstvo.info

slidstvo.info

Отмечается, что таунхаус записан на дедушку жены Головина, 86-летнего Ивана Слепцова. Как заверил полицейский ранее, пенсия бывшего военного позволила приобрести Слепцову такой дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця заподозрили в афере, в результате которой он якобы смог получить полмиллиона гривен.

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