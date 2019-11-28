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29 ноября • обновлено в 11:38
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Элитное подразделение морпехов поселили в развалинах на Херсонщине: разразился скандал

7.5т
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Элитное боевое спецподразделение морской пехоты, которое дислоцируется сейчас неподалеку от Скадовска (Херсонщина), вынуждено жить в развалившихся домиках заброшенного санатория.

Вопрос не может решиться из-за облсовета, говорится в сюжете "ТСН". Отмечается, что почти год назад морских пехотинцев на условиях аренды разместили на заброшенной детской базе отдыха "Белые крылья". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Морпехов перебросили в эту точку в связи с тем, что именно там потенциально может произойти вторжение российского десанта.

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Морпехи на Херсонщине

Морпехи на Херсонщине

Скриншот с видео

Но решения об улучшении условий их службы там до сих пор нет. Примерно 20% депутатов против размещения там морпехов на постоянной основе.

В то же время, руководитель области Юрий Гусев считает, что все же нужное решение примут. "Для нас это важно, в первую очередь, с точки зрения национальной безопасности и обороны – в Херсонской области мы имеем берег и Черного, и Азовского морей. И присутствие Военно-морских сил нам чрезвычайно нужно. Более того, я попросил командующего Военно-морских сил адмирала Воронченко, чтобы военные корабли чаще заходили в нашу область", – заявил руководитель ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в этот район из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. С тех пор комбат Владимир Семкив пытается добиться решения Херсонского облсовета, чтобы забрать на баланс Минобороны лагерь и сделать в нем ремонт.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Херсон
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а где должны,жить солдаты,помнится жили просто в палатках,нары были из бомботары.буржуйка .правда иногда соляркой топили ,форсунку смастырили сами,из сприца салидольного.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Опять грязные круживчики везде раскидают, Путин похоже уже унитазы списьдил.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Да вернуть на постоянное место дислокации..или тоже уже все продано?
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