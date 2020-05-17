Элитная недвижимость и миллионные состояния: в сети показали, как живут столичные судьи
В сети опубликовали данные о доходах двадцати столичных судей по площади задекларированной недвижимости более 500 квадратных метров.
Выяснилось, что они покупают коттеджи под Киевом якобы по 1000 грн/метр, оставляют за собой служебные помещения и получают материальную помощь от государства, хотя имеют в активах более миллиона долларов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Судьи, например, печально известного Печерского суда – просто дети по сравнению с теми, кто осуществляет правосудие в Хозяйственном суде столицы. 9 из 20 судей в нашем рейтинге – именно оттуда, как и судья, которая заняла первое место", – говорится в сообщении.
В частности, были проанализированы декларации всех судей Апелляционного суда города Киева, Хозяйственного суда города Киева, а также Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районных судов.
Среди них нашлись такие должностные лица, которые указывали в пять раз заниженные цены на приобретенную недвижимость, служебные квартиры, не совсем задекларированные дома и, например, 400-метровый имение сына-студента.
Подчеркнем, что тройку лидеров в рейтинге возглавила дочь бывшего премьера АРК, регионала Василия Джарты и жена экс-нардепа от Партии регионов Валерия Омельченко – Виктория Джарты с Хозяйственного суда г. Киева. В 2020 году она декларацию по каким-то причинам еще не подавала, зато в предыдущей указала о наличии 1553 кв. м различной недвижимости.
Второе место занял судья Хозяйственного суда Киева Игорь Курдельчук с 1338 кв. м недвижимости. А на третьем оказался судья Апелляционного суда Киева и член Высшего совета правосудия Вадим Нежура – 1220 кв. м.
Далее же места в рейтинге распределились так:
Оксана Гумега, Хозяйственный суд г. Киева – 1199 кв. м;
Инна Отрош, Хозяйственный суд г. Киева – 869 кв. м;
Ольга Кошевая, Деснянский районный суд г . Киева – 814 кв. м;
Роман Бойко, хозяйственный суд г. Киева – 780 кв. м;
Нина Бабич, Святошинский районный суд г. Киева – 712 кв. м;
Виктор Кицюк, Печерский районный суд г. Киева – 685 кв. м;
Галина Заришняк, Апелляционный суд г. Киева – 680 кв. м;
Иларион Рудик, Голосеевский районный суд г. Киева – 656 кв. м;
Яна Карабань, Хозяйственный суд г. Киева – 641 кв. м;
Вита Бондарчук, Хозяйственный суд г. Киева – 604 кв. м;
Сергей Балац, Хозяйственный суд г. Киева – 600 кв. м;
Татьяна Счастная, Дарницкий районный суд г. Киева – 585 кв. м;
Валентина Новик, Святошинский районный суд г. Киева – 584 кв. м;
Константин Приходько, апелляционный суд г. Киева – 560 кв. м;
Сергей Мудрый, хозяйственный суд г . Киева – 553 кв. м;
Елена Мазурик, Апелляционный суд г. Киева – 553 кв. м;
Олег Васильченко, Подольский районный суд г. Киева – 516 кв. м.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Пенсионном фонде Украины заявили, что средняя пенсия бывших судей составляет почти 50 000 гривен, при этом большинство других пенсионеров получает чуть больше 3000.