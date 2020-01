Связана с войной в Ливии? Всплыл отчет ООН об украинке, погибшей в самолете МАУ

Одной из погибших пассажиров самолета Boeing, который сбила иранская ракета, была Елена Малахова, возглавлявшая две компании, упомянутые в отчете ООН из-за предполагаемой связи с теневой торговлей оружием для Ливии.

Об этом идет речь в материале CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 38-летней Малаховой было выделено место во втором ряду рейса 752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" из Тегерана в Киев. Женщина была директором компании SkyAviaTrans, которая базируется в Украине, и совладельцем связанной фирмы Volaris Business, зарегистрированный офис которой находится в Эдинбурге (Шотландия).

Погибшую Елену Малахову подозревали в связи с поставками оружия в Ливию CNN

Компании рекламируют себя как перевозчики, обеспечивающие транспортировку грузов и пассажиров.

Единственный грузовой самолет компаний был уничтожен в результате атаки беспилотника в Ливии в августе 2019 года. Самолет Ил-76, который принадлежал Volaris и эксплуатировался SkyAviaTrans, был атакован силами генерала Халифы Хафтара вскоре после приземления в Мисурате. Экипаж из восьми человек успел эвакуироваться.

SkyAviaTrans и Volaris тогда заявили, что самолет доставлял гуманитарную помощь из Анкары. Однако на пресс конференции после инцидента Ливийская национальная армия Хафтара заявила, что самолет был атакован, поскольку перевозил военную технику, предназначенную для признанного ООН правительства национального согласия в Триполи.

В своем последнем докладе об эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, опубликованном в декабре, группа экспертов ООН заявила, что некоторые государства-члены, в том числе Турция и ОАЭ, систематически нарушали запрет и "регулярно, а иногда нагло поставляли оружие".

В докладе говорится, что большая часть оружия была отправлена ​​в виде частей для беспилотников, которые доминировали в боевых действиях в последние годы. Части дронов часто маскировали под автомобильные детали.

Эксперты провели расследование нападения на самолет SkyAviaTrans/Volaris. Они пришли к выводу, что легкое полезная нагрузка для такого типа самолета и аномалии в его документации означали, что "груз был военным материалом большого объема и относительно малой массы, например фюзеляж и крылья" беспилотных боевых летательных аппаратов.

Погибшую Елену Малахову подозревали в связи с поставками оружия в Ливию

Было также установлено, что немецкая компания, которая заказывала самолеты от имени ливийского правительства, нарушила эмбарго ООН. Группа не обвиняла SkyAviaTrans и Volaris в нарушении запрета на поставки вооружения, но отметила, что в грузовой документации самолета четко указано, что в его грузы содержится "NO DG (опасные грузы), NO AMMO, NO WEAPON".

Эксперты заявили, что протоколы SkyAviaTrans и Volaris для проведения надлежащей проверки были "абсолютно неадекватны и не соответствовали цели".

В отчете ООН прямо не говорится, что Малахова знала, что на самолете ее компании была незаконная оружие. Но в нем указывается, что Volaris взяла на себя ответственность за таможенные разрешения и другую документацию на рейсах, выполняемых SkyAviatrans, ссылаясь на договор между двумя организациями.

Примечательно, что контракт был подписан от имени Volaris лицом с инициалами "OM".

Как писал OBOZREVATEL, ранее появились данные о том, что уничтоженный в Ливии самолет компании Малаховой якобы перевозил груз Красного Креста.

