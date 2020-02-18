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18 февраля • обновлено в 09:13
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Электрошокером в пах: 17-летний крымчанин признался в пытках в тюрьме

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17-летний крымчанин Сервер Расильчак рассказал, что полицейские-оккупанты пытали его электрошокером и пытались выбить признание в краже денег с автомойки.

Как пишет "Крым.Реалии", в ночь с 28 января 2020 года 19-летний парень с отцом, его другом и девушкой друга поехали в Симферополь. Они сделали остановку в Саках, выехали на трассу, после чего их автомобиль остановили сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что компанию заподозрили в краже денег с автомойки "Мой сам".

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Сервер Расильчак

Сервер Расильчак

"Крым.Реалии"

Допросы велись в очень жесткой форме. "Он (следователь – Ред.) поинтересовался, как мы будем разговаривать, как с человеком или как с животным? Я говорю: как с человеком. Он мне снова говорит, мол ну рассказывай. А я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? В общем, я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером в эту часть ноги. И предложил подумать еще пять минут", – рассказал Сервер.

Правоохранитель несколько раз подносил электрошокер к паху парня, потом они втроем заломали его.

Аналогичные приемы применяли и к его отцу. Парень уже снял побои и обратился с заявлением в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, редактор издания "РИА Новости" Святослав Павлов заявил, что его жестоко избили на курсах военных журналистов "Бастион" в аннексированном Крыму, куда его направило руководство.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Аннексия Крыма Нарушение прав человека в Крыму
Место
Украина
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