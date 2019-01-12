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"Экстренное предупреждение!" Крымчанам посоветовали срочно закрыть окна и балконы

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В оккупированном Россией Крыму сделали экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 12 января.

"В ближайшие два-три часа на ЮБК и в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с", – говорится в сообщении так называемого управления МЧС.

Спасатели рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закрыть окна и балконы.

"Экстренное предупреждение!" Крымчанам посоветовали срочно закрыть окна и балконы

Крым.Реалии

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На улице жителям следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач; не рекомендуется находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Ай-Петри сошло несколько лавин, дороги были перекрыты.

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Место
Украина
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