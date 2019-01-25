Новый скандал с делом Зайцевой: всплыли возмутительные факты об экспертизе

Эксперты так и не смогли определиться, была ли виновница страшного ДТП в Харькове Алена Зайцева под действием наркотиков.

В своей работе они пользовались методикой для трупов, а некоторые из них вовсе не могли объяснить, что такое кодеин и как он действует на организм человека. А беглянка врач-нарколог Елена Федирко, напротив, фактически подтвердила наркотическое опьянение Зайцевой. Об этом OBOZREVATEL рассказала адвокат родных погибших Лариса Матвеева.

"Чтобы определить состояние наркотического опьянения, нужны два условия: внешние признаки и лабораторное исследование. Лабораторные исследования подтверждают – опиаты в организме Зайцевой были, и данные исследования Федирко внесла в свое заключение. Что касается внешних признаков, то в акте их также указала Федирко – речь и движения Зайцевой были замедлены, сужены зрачки и т.п.", – говорит адвокат.

Елена Фидирко на суде Скриншот видео

Напомним, Елену Федирко полиция разыскивала несколько месяцев, чтобы доставить в суд для допроса. Врач в мае прошлого года внезапно уволилась и исчезла. Правда, когда ее доставили в зал заседаний, она возмущалась, якобы общалась со следователем по делу, но он ей ничего не говорил.

Елена Зайцева УН

Также врач заявила, что подробно провела осмотр Зайцевой. "Фактически, она опровергла заявление одного из защитников Зайцевой – Евгения Мельниченко – о том, что Федирко сфальсифицировала акт, а сама осмотра не проводила", – пояснила Матвеева.

На суде Федирко сказала, что заметила на лбу у Зайцевой царапину, и возможно ее состояние можно объяснить черепно-мозговой травмой или шоком. "Была судебно-медицинская экспертиза по поводу травм Зайцевой, они не подтвердили никакой травмы у нее. А психиатрическая экспертиза не обнаружила шока. Если нет ни травмы, ни шока, то остается только наркотическое опьянение", – считает Матвеева.

На суде также допросили и трех экспертов, которые так и не смогли решить, была ли Зайцева под наркотиками. По словам адвоката Матвеевой, один из экспертов не смог даже ответить на вопрос, что такое наркотическое опьянение, отличается ли оно от опьянения, вызванного лекарствами: "Он даже не смог сказать является ли наркотиком кодеин. При этом человек поставил свою подпись под выводами экспертизы. Фактически это уголовная ответственность".

Зайцева и Дронов Факты

Второй эксперт, врач-токсиколог с 35-летним стажем, не смогла сказать суду, как влияет кодеин на организм. "Что такое кодеин и финобарбетал она знала, а вот как они влияют на организм – нет", – удивляется Лариса Матвеева.

Третий эксперт оказался вовсе не экспертом, хотя и ставил свою подпись под документом. "Он сказал, что просто подпись поставил. Так и сказал, мол, описочка", – говорит адвокат

Судмедэксперты признались, что не были в курсе, как проводится экспресс-тест на наличие наркотиков. По словам адвоката, экспресс-полоски опускают в стакан с мочой человека. Каждая полоска рассчитана на определенную группу наркотиков. "По судебной практике если такой тест определил наркотики, и это подтверждается внешними признаками (а это уже сделала Федирко), то человек признается таковым, что находился в состоянии наркотического опьянения. А эксперты не знали о существовании такой методики!" – удивляется адвокат.

Допрос экспертов на суде Скриншот видео

Как выяснилось на суде, эксперты в своей работе использовали методику для трупов. "Они заявили, что в своей работе руководствовались "Порядком проведения токсикологической экспертизы". Фактически это нормативный акт, которые диктует, какие образцы нужно брать и какие бумаги заполнять. И в приложении там пишется, что нужно взять 100 гр мозга или часть мышцы, чтобы определить был ли в организме мышьяк, к примеру. Но это для трупов, а Зайцева жива. Для живых людей существует другая методика, она так и называется "Отбор биологических образцов у живых людей". Специалисты не могут не знать об этом", – подчеркнула адвокат.

ДТП в Харькове, погибло шесть человек Facebook Влада Антонова

Следующее заседание планируют провести в понедельник, 28 января. Также в ближайшее время защитники перейдут к дебатам. "Если ничего не случится, никто не заболеет или еще что-то, то приговор может быть вынесен в феврале", – прогнозирует Матвеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал