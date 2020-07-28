Эксперт напомнил любимый фейк Путина о катастрофе МН17 и рассказал, кто такой "диспетчер Карлос"

Виктория Довгань Расследования 13:29, 28.07.2020 Обновлено: 13:29, 28.07.2020

Президент России Владимир Путин, говоря о катастрофе Boeing, сбитого над Донбассом, постоянно вспоминает фейк Russia Today о "диспетчере Карлосе". Он якобы работал в Борисполе и видел "атаку" двух истребителей ВСУ на пассажирский борт.

Однако на самом деле упомянутый персонаж является скандальным международным аферистом, который согласился озвучить нашумевший фейк за большое вознаграждение российских пропагандистов. Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка напомнил авиаэксперт, автор книги о катастрофе МН17 Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Russia Today, напомню, – это интересная организация. Мало того, что она сидит на бюджете. Фактически – это не новостное, а пропагандистское агентство. Вспомним этого "диспетчера Карлоса", того самого незабвенного, которого периодически вспоминает Владимир Путин. Который "сидел в аэропорту Борисполя" и прямо на экране рабочего монитора "видел" Boeing и два истребителя за ним летевшие. При том, что у нас вообще иностранцы не работают на таких должностях", – рассказал о нелепом информационном вбросе Лукашевич.

"А потом спустя года два выясняется, что "диспетчер Карлос", испанец по происхождению, оказался международным мошенником, аферистом, который разыскивается в целом ряде стран Интерполом за алименты, за махинации с деньгами. В момент, когда его задержали, он признался, что выдавал себя "диспетчером Карлосом" за то, что ему Russia Today заплатила $48 тысяч", – развенчал он популярный фейк российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Лукашевич заявил, что массовое тиражирование фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 могло быть инициативой Администрации президента России. Более того, подконтрольные Кремлю СМИ даже получали специальные темники тогдашнего советника главы РФ Владислава Суркова.

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