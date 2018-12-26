''Эксперименты над людьми и эпидемии'': в Госдуме ''предотвратили секретный план США'' по Крыму

В России придумали новую страшилку об Украине, согласно которой США якобы хотели создать в Крыму военно-биологическую базу.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Симферополе до аннексии полуострова собирались сделать лабораторию для экспериментов над животными и людьми, передает "Комсомольская правда".

"В 2014 году после аннексии Крыма, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу", – сказала Попова.

Анна Попова Кадр из видео

По ее словам, на территории Украины якобы уже есть 11 лабораторий США, которые модернизировал Пентагон. В свою очередь депутата Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что на псевдобазах "хозяйничают американцы". А объекты, по его словам, уже есть в Киеве и Одессе, а также строится один под Харьковом.

"Да, у нас в Крыму была противочумная станция, мы ее создали в 1980-м – к Летней Олимпиаде. В самом Крыму не было очага чумы – станция была наблюдательная. Симферополь – это же крупный порт. Вероятность завоза особо опасных инфекций была довольно высока. Их главная цель – создать вокруг России, по всему внешнему периметру, кольцо мощных военно-биологических баз, которые будут нацелены на раскачивание эпидемий, скрытое применения военно-биологических рецептур против нашей страны", – добавил Онищенко.

Геннадий Онищенко "КП"

Он также обвинил США в несоблюдении Конвенции от 1972 года по биологическому и токсинному оружию. И "секретный план" американцев назвал опасным.

"Применить это оружие против нас, я думаю, для них никаких тормозов не существует. Не забывайте о других лабораториях США, которые остаются в Украине и Грузии. Это опасно. На это нужно адекватно реагировать", – пожаловался депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили истерику из-за некого плана наступления ВСУ на Донбассе, дату которого террористы переносили несколько раз. Боевики уверены, что это случился примерно 24-25 декабря.

Аналогичный фейк озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров, за что нарвался на критику секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Слова скандального дипломата он назвал "бредом сивого мерина".

Однако на этом фантазия террористов не закончилась. Еще в ноябре они начали распространять информацию, будто ВСУ под кураторством Британии планирует "химическую атаку". А 25 декабря в "ДНР" и вовсе заявили, что на Донбасс якобы прибыл поезд с токсичным веществом.

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