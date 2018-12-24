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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Эксклюзив. Сколько зарабатывает рядовой ''ДНР''

10.9т

Давно хотел написать статью о проститутках, но все никак руки не доходили. Хотя... Стоп, проститутки - это обеспеченные люди, они за копейки работать не будут, в отличие от военов дыныры. Но обо всем по порядку.

Вчера разговаривал с военом дыныры за жиззь, узнал много нового о буднях пабидителей американцев в степях Донбасса.

Итак, знакомьтесь, Хулио. Хулио - это местный житель, гирррой будущий дынырийский. Хулио пошел в проститутки, ибо на шахтах запарился ждать зряплату + платили мизер. Сказать, чтоб шось, после того как Хулио одел камуфляж, кардинально поменялось в жизни коллаборанта - это соврать. Он продал родину за 7 баксов в сутки и не жалеет.

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Но перейдем к сути. Хулио - это один из тех, кто пошел ваивать тупо за бабло, он не супер пупер идейный ватан, он просто хочет жрать. Правда, с интеллектом у него все плохо - согласитесь, 7 $ в сутки можно заработать всегда, даже если бутылки собирать.

Но перейдем к конкретным цифрам. Зряплата у Хулио 15000 фублев или 215,8 баксов в месяц [в гривни переведите сами, ладно?]. Короче, чувак рубит бабло тоннами: если поделить месячную зряплату на 30 дней, то Хулио зарабатывает 7,19 $ в сутки. Чувак гордится этим, ибо это ж не туалеты мыть в Польше за 800 € в месяц.

Но не будем лукавить, Хулио зарабатывает чуть больше, чем 7$ в сутки. У орков есть система бонусов, так называемые боевые. Боевые у орков - это ... Бл*дь, не могу не ржать - 150 фублей. В сутки. Это 2,15 $ в сутки на передовой или 8 центов в час. Скажите вслух и попробуйте не засмеяться - за 5 баксов боевая абизяна рыныды будет более 2 суток стоять на передовой под пулями. Как вам такой заработок, украинские гастарбайтеры в Польше? Завидуйте молча.

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Но я опять лукавлю. На самом деле Хулио - это мажорище. Объясню почему: боевые у коллаборанта - это бонусы к зряплате. То есть, зряплата плюсуется с боевыми и выходит ну вааааще пашти мильйон: 15 000 фублев + 14 боевых выходов в месяц - это ваааще агонь сколько денег, ибо в итоге на руки рядовой Хулио получает 15000 фублев зряплаты +2100 боевых [ целых 30,2 $ ], а это аж 17100 фублев. Ну или 246 баксов в месяц.

Завидуете, да? Завидуете конечно. Воевать за непонятную трехбуквенную херню за 8,2 $ в сутки - это не в гейропе за копейки пахать. Скажите вслух и попробуйте не засмеяться: Хулио воюет с американскими драконами за 34 цента в час. Согласитесь, уважающая себя проститутка не будет работать за такие деньги. Но... Но Хулио будет, жрать то хочется.

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Стоп. Немного неверно расписал доходы магната донецкого. От 500 до 1000 фублев с зарплаты скидываются в брыгаде Хулио на всякую хрень - так называемый общак, ремонт зданий и т. д. Также 2-4 дня типа боевых часто недописывают. В итоге, из 17100 фублев в месяц на руках у Хулио остает десь 16 штук фублев максимум. Это целых 230 $, если кто не понял. Ну или ваюеть чувак за 7,67 $ в сутки или за 31 цент в час. По курсу Нацбанка Украины, кстати 31 цент - это 8,5 грн. Короче, вы поняли - в час Хулио рубит столько бабла, сколько вам и не снилось, а в месяц чел рубит вааааще мешок денег - 6308 грн.

Кууууда вы все рванули из Польши? Стоять, Хулио нахлебники из Евросоюза не нужны. Это вам не шутки шутить, на место Хулио и так овердохуа желающих, в очередь, бл*.

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Кстати, специально для толерантнутых на всю голову, распишу немного бонусы за убийства солдат всУ:

Убийство рядового - от 50 фублев на руки каждому из отделения, если подтверждено. Это 71 цент или 19,5 грн.

Ранение солдата или офицера всУ - 0 фублей.

Убийство офицера всУ- 100-300 фублей на руки или 1,43-4,31 $ на руки. Ну или от 39,2 грн до 118,2 грн.

Уничтожение грузового авто - 5000 фублев или 71,9 $ на отделение из 6-8 человек.

Уничтожение танка или САУ - 25 тыщов фублев или 359,7 $ на 6-8 человек.

Уничтожение легкой брони - 10000 фублей премии на отделение.

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Хулио очень не хочет умирать за смешные деньги, но и на шахте не платят толком. На заработки в рф ехать не хочет, ибо не лох, шоб ишачить как таджик, в Украину невъездной. Говорит по началу "службы", когда Хунта не поняла прикола и начала стрелять в ответ, то запарился нижнее белье менять. Ну а когда в попал под минометный обстрел, то от своих "сослуживцев" получил по роже ногами за то, шо с низкого старта побежал с позиций в сторону дома.

Также жалуется Хулио на снайперов натовских, каже шо запарился по окопу ходить в полуприсяде, бо голову сносят на раз. В том, шо это солдаты НАТО стреляют, чувак уверен - Укры не умеют воевать и стрелять так. Особенно бесят ватного олигарха беспилотники всУ, которые вечно сбрасывают сверху газеты и листовки, в которых пишут о том, шоб коллаборанты сдавались.

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Но есть и хорошее в жизни у коллаборанта - кормят хорошо Хулио. У всех армейские пайки из рф, жрать дают трижды в день + полдник и ужин. Ну а если в наряде, то тоже неплохо можно поесть - дают русский сухпаек + 1 литр чая.

Одним словом, рядовой Хулио зарабатывает на убийстве украинцев меньше, чем шалава на трассе. А как вы просираете свою жизнь?

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Предлагал лугандоновским военам лососнуть моего тунца. 5 баксов за одну откачку. Так они в очередь выстроились. Качество откачки, правда, у лугандонов никакое. Что поделаешь. Дешевка она и есть дешевка
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