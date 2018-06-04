Эксклюзив об "убийстве" за $50 тысяч: Бабченко назвал готовых заплатить

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, заявил, что устал от настойчивого внимания СМИ.

"Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить", - написал он в Facebook.

Буквально через несколько минут журналист сообщил, что уже появились желающие заплатить 50 тысяч долларов за эксклюзив – пропагандисты телеканала "Россия".

"Знаете, кто согласился заплатить мне за интервью первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для бл*дских пропагандонов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите на*уй, бл*ди, и даже не думайте мне писать ни с какими своими бл*дкими кровавыми деньгами - так доступно? А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на "Абрамсе". И не для интервью", - заявил он.

Отметим, что некоторые украинские журналисты сообщили, что Бабченко им действительно озвучил эту сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным СБУ, помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек. Среди них - журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, Осман Пашаев и Соня Кошкина.