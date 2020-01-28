Украли газа на 2 млрд гривен: замминистра времен Януковича экстрадировали в Украину

В понедельник, 27 января, в Украину из Грузии экстрадировали заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича.

Он является подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения сжиженным газом, принадлежавший "Укрнафте" и "Укргаздобыче". Об этом 28 января сообщила пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, бывший чиновник совершил преступления, предусмотренные ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 УК. Его имя не называется.

28 января ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с альтернативой внесения залога в размере 5,99 млн гривен.

По данным следствия, в 2010-2014 годах частные компании покупали в ПАО "Укрнафта" (50% +1 акция принадлежат государственному "Нафтогазу") и ОАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат "Нафтогазу") сжиженный газ по льготным ценам, установленным для реализации газа населению. Однако на самом деле газ перепродавали другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение.

Замминистра времен Януковича экстрадировали из Грузии Коллаж

Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд гривен.

Предварительно следствие установило, что главой коррупционной схемы является известный бизнесмен, который привлек к реализации должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностных лиц областных государственных администраций.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытались вручить подозрение бывшему постоянному представителю президента в Крыму Борису Бабину.

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