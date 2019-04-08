Экс-заместитель главы АП Портнов добился открытия уголовного дела против НАБУ

ГБР займется расследованием уголовного преследования детективами НАБУ юриста и экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева, удовлетворив жалобу адвоката Портнова.

"Сегодня суд вынес решение, которым обязал ДБР начать уголовное расследование в отношении должностных лиц НАБУ в связи с их противоправными действиями и нанесением мне ущерба попыткой незаконного уголовного преследования", – рассказал Портнов.

Новости Портнов выиграл суд против БПП

Решение суда

Отметим, НАБУ обвиняло его в незаконном обогащении до отмены уголовной ответственности по данной статье Конституционным судом. Считая обвинения ложными, Портнов обратился в ГБР, однако там внести ведомости об уголовном преступлении со стороны НАБУ в ЕРДР отказались.

"Недавно САП и НАБУ сообщили, что в отношении меня они якобы закрыли дело о незаконном обогащении, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса, как бы намекая на то, что я уклонился ответственности благодаря КС", – поделился Портнов.

Андрей Портнов hyser.com.ua

Подобное заявление юрист назвал подачкой и заверил, что НАБУ использовало чей-то донос, как формальный повод для обысков, выемок, его публичной дискредитации и пролонгирования канадских санкций.

"На каждое действие я буду отвечать юридическим и публичным противодействием. И продолжать воспитательную работу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портнов выиграл суд против ГПУ и МИД касаемо сообщения ими неправдивой информации о нем властям Канады.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал