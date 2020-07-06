Экс-судью из Крыма обвинили в госизмене и пособничестве оккупантам

Прокуратура АРК Крым направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи, которая перешла на службу в оккупационные судебные органы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым. Ей вменяют государственную измену и пособничество оккупантам.

“Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Керченского городского суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)”, – сказано в сообщении.

Так, следствие установило, что гражданка Украины, будучи судьей Керченского городского суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органі государства-оккупанта.

В сообщении отметили, что женщина принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов. Таким образом она способствовала оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины.

“В частности, в составе незаконно созданного „Керченского городского суда Республики Крым“ выносила „судебные решения“ по делам по российскому законодательству”, – отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане сообщили об изменении подозрения в государственной измене. Его подозревают в снижении обороноспособности Украины, что привело к аннексии Крыма.