Экс-советника из МВД разоблачили на взятке: всплыли скандальные подробности

Дело СБУ против бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа, водитель которого был задержан при получении $30 тысяч взятки, может быть связано с его деятельностью в спортивном обществе "Динамо".

Такое предположение на странице в Facebook высказал украинский журналист Юрий Бутусов. Он также напомнил, что Корж был депутатом "Партии регионов" и министром семьи, молодежи и спорта в правительстве беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Общество "Динамо" — это такой осколок советской профсоюзной организации МВД, "Динамо" является владельцем целого ряда спортивных объектов и распоряжается их сдачей в аренду или отчуждением. Не исключено, дело СБУ связано именно с этим", — написал Бутусов.

Виктор Корж dinamo.kharkiv.ua

В "Динамо" и в Национальный олимпийский комитет Украины Корж, как отметил журналист, также зашел при Януковиче.

"Самая смешная его регалия — звание генерал-майора милиции. Корж всю эту карьеру сделал в обществе "Динамо", то есть даже без прохождения службы в подразделениях милиции! Вот так вот вешались погоны "спортивного генерала" — в нагрузку", — написал Бутусов.

"В 2016 году указом президента Порошенко на день независимости Корж был награжден орденом "За заслуги" 1-й степени. Очень любит награды, вот, полна грудь", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля на взятке был задержан командир одной из воинских частей в Ровенской области. Он требовал от предпринимателя $10 тысяч.

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