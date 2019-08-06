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Экс-регионал устроил кровавое ДТП под Одессой: двое погибших

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Бывший член Партии регионов и экс-глава Донецкой и Одесской железной дороги Николай Рогов сбил насмерть двух людей 2 августа.

ДТП случилось на Киевской трассе в Одесской области. Об этом сообщает издание "Думская".

Как стало известно, машина, за рулем которой находился Рогов, двигалась в сторону Одессы. Она вылетела на встречку, а затем на обочину и раздавила продавца арбузов и молодую покупательницу.

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Машина остановилась в поле в 150 метрах от места аварии. У женщины, погибшей в аварии, осталось двое детей.

По словам защитников Рогова, ДТП он устроил из-за того, что потерял сознание за рулем, поскольку страдает диабетом и гипертонией. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Пока Рогова отпустили под ночной домашний арест.

В 2010-2014 годах Рогов был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

Николай Рогов сбил насмерть людей

Николай Рогов сбил насмерть людей

Думская

Николай Рогов сбил насмерть людей

Николай Рогов сбил насмерть людей

Думская

Николай Рогов сбил насмерть людей

Николай Рогов сбил насмерть людей

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской области один из руководителей региональной Государственной фискальной службы устроил смертельную аварию.

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Место
Украина Одесса
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